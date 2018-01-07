Üniversiteden 'ATAK-S' ile organik yumurta atağı

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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi'nde bulunan hastalıklara dayanıklı ATAK-S cinsi tavuklar, organik yemlerin ekildiği doğal ortamda beslenerek, yumurta üretecek.

ÇÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öncülüğünde Araştırma ve Uygulama Çiftliği Tavukçuluk Ünitesi'nde 3 dekarlık açık araziye organik üretim alanı oluşturuldu. Etrafı çitlerle çevrilerek izole edilen bölüme organik yem bitkisi ekildi.

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mikail Baylan, organik yumurta üretiminin önemine değinerek, üniversite olarak bu alanda çalışma yaptıklarını belirtti.

Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 2015 yılı Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenen "ATAK-S Yumurtacı Ebeveynlerin Verim Performansının Üretim Kümeslerinde Karşılaştırılması Projesi"ni yürüttüklerini aktaran Baylan, proje kapsamında kanatlılarda verim performansını incelediklerini ve damızlıkların ıslahı konusunda katkı sağladıklarını ifade etti.

Baylan, ebeveynlerden elde edilen kuluçkalık yumurtalardan ATAK-S tipi yerli hibrit elde ettiklerini ve yerli bu hibritlerin yumurta veriminin yabancı genotipler gibi yüksek olduğunu kaydetti.

Geçen yıl 25-30 bin civarında ATAK-S cinsi civciv elde ederek, üreticilere verdiklerini vurgulayan Baylan, bunların köy tavuğu görüntüsünde ve siyah renkte olduğunu, hastalıklara dayanıklılığının yanı sıra organik üretime uygun olduğunu bildirdi.

Serbest sistemde tavuk üretimi

Baylan, üreticilere dağıttıklarının dışında kendilerine ayırdıkları 3 bin civarında civcivle ilgili de yeni proje hazırladıklarını ve bu k kapsamda oluşturdukları doğal ortamda organik yumurta tavuğu üretimi yapacaklarını belirtti.

Üniversitede öğrencilere her üretim sistemini gösterip öğretmeyi hedeflediklerini vurgulayan Baylan, şöyle devam etti:

"Var olan kafes ve kümes sistemine şimdi organik üretimi de ekleyeceğiz. Üniversitede kafes ve kümesin yanı sıra yeni bir alan yaptık. Burada tavuklar serbest sistemde gezecekler ve burayı organik yumurta tavuğu üretiminde kullanacağız. Çevirdiğimiz alanda kapalı bölüm de var. Sabahları kapaklar açılacak hayvanlar dışarı çıkacak. Dışarıda yem bitkisi var ayrıca yemlikler ve suluklar bulunuyor. Bu sistem hayvan refahının ön planda olduğu bir üretim sistemi. Alanımız, yumurta üretimi için planlandı. En yakın zamanda organik üretim sertifikasını aldıktan sonra üretime başlayacağız."