Ziraat Bank-Özbekistan'ın açılışı yapıldı

TAŞKENT

Ziraat Bank-Özbekistan'ın resmi açılışında çok sayıda Özbek ve Türk iş adamı ile üst düzey yönetici hazır bulundu. Açılış kurdelesini Özbekistan Başbakan Yardımcısı Camşid Koçkarov, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, iş adamı Erkan Yıldırım ve Ziraat Bank-Özbekistan'ın Genel Müdürü Ercan Bulut kesti.

Törende konuşan Aydın, Özbek-Türk Ortak Bankası UTBANK'ın Ziraat Bank-Özbekistan'a dönüşmesi sürecine katkıda bulunan her iki ülkenin üst düzey yöneticilerine Ziraat Bankası ailesi adına teşekkür etti.

Aydın, "Bir değerlendirme yaparken sadece Ziraat Bankası veya ilgili firma bu işten ne kazanır diye bakmıyoruz. Elbette kazanılması gerektiğini inkar etmiyoruz ama asıl üzerinde durduğumuz ülke bilançosuna ne gibi katkıda bulunduğumuzdur. Onun için biz bir bankadan daha fazlasıyız. Özbekistan'da da bir bankadan daha fazlası olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Koçkarov da Ziraat Bankasının ortaklığında kurulan UTBANK'ın bağımsızlığın ilk günlerinden bu yana ülkede faaliyet yaptığını anımsatarak, "Ziraat Bank-Özbekistan'ın ülkede faaliyete geçmesinden çok umutluyuz. Bu bankanın açılması öncelikle Türk iş adamları için çok olumlu bir sinyal olacaktır. Zira, Ziraat Bankası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Özbekistan'ın stratejik ortağı olarak belirlenmiştir." dedi.

Törenin ardından ülkedeki temasları ve Ziraat Bank-Özbekistan'ın faaliyete başlamasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aydın, Türkiye'nin önde gelen iş adamları ile Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Koçkarov ile görüşerek iki ülke arasındaki iş birliği meselelerini ele aldıklarını belirtti.

Aydın ayrıca, Türk iş adamlarına ülkedeki iş imkanları ve yatırım ortamına ilişkin bilgi verilen Özbek-Türk Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldıklarını ifade etti.

Ziraat Bankasının dünyanın 19 ülkesinde faaliyet gösterdiğini ve Özbekistan'ın da bunlardan biri olduğunu kaydeden Aydın, hedeflerinin Özbekistan'daki ilk on banka arasına girmek olduğunu vurguladı.

Aydın, iki ülke arasındaki dış ticaretin gelişmesi ve yatırımların artması konusunda aracı Ziraat Bankasının iki ülkeyle ilgili çalışmalarda iş adamlarına pozitif ayrımcılık yapacağını bildirdi.

Aydın, ayrıca Ziraat Bank-Özbekistan'ın ülkedeki yabancı sermayeli ilk banka olduğunu kaydederek, kendilerinin bunun sorumluluğunun bilincinde olduklarını sözlerine ekledi.

Muhabir: Bahtiyar Abdukerimov