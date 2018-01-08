Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ankaragücü'ne destek müjdesi

ANKARA

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner, ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'ya üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye etti. Başkan Tuna ise Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda MKE Ankaragücü'ne yardım kararı alacaklarını müjdeledi.

Yiğiner, Tuna'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesiyle Ankara'da hızlı bir değişim yaşandığını ve pozitif havanın hakim olduğunu vurgulayarak "Sayın Başkan'ın yapıcı açıklamaları, toplumun her kesimini kucaklaması, eşit hizmet anlayışı, ortak akıl vurgusu Ankara'da yeni bir sinerji oluşturdu. Başkanımızın maçımıza gelerek bizlere destek olması, şahsım ve yönetim kurulunu olduğu kadar taraftarlarımız ve camiamızı da mutlu etmiştir. Bundan sonraki süreçte, zirveye giden yolda Sayın Başkanımızın desteğinin devam etmesini istiyoruz. Yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna da ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Ankaragücü, Ankara'nın en önemli markalarından biridir. Zor şartlar altında önemli ve başarılı işlere imza atıyorsunuz. Güçlü rakipleri geride bırakarak ilk yarıyı lider bitirmeniz, tüm Ankaralıları olduğu kadar beni de sevindirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak zirveye giden yolda şehrimizin takımına bizler de destek olmak istiyoruz. Bu anlamda bugün gerçekleştireceğimiz Büyükşehir Belediye Meclisi'nde meclis üyesi arkadaşlarımın da iradesiyle inşallah destek kararı alacağız. Bizler, belediye olarak mevcut imkanlar çerçevesinde şehrimizin takımına can suyu vermek istiyoruz. Gönül ister ki daha çok destek olalım ancak yükümüz ağır, imkanlarımız kısıtlı. Ben buradan tüm Ankaralılara sesleniyor ve şehrimizin takımına destek olmaya davet ediyorum."

Muhabir: Ö. Buğra Ersavaş