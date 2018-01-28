Antalyaspor otobüsüne taşlı saldırı

ANTALYA

Antalyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, deplasmanda oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından takımı Antalya'ya getiren kafile otobüsünün, Denizli'de saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, saat 20.45 sıralarında Denizli şehir merkezine giren kafile otobüsüne, kırmızı ışıkta durduğu sırada sayıları belirlenemeyen kişiler tarafından saldırı düzenlendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Saldırı sonucunda kafile otobüsümüzün en arkadaki camıyla, arka bölümdeki sağ ve sol yanlardaki camlar kırılmıştır. Taşlar, futbolcularımızın oturduğu arka bölüme isabet etmesine rağmen büyük bir şans eseri yaralanan olmamıştır. Kafile otobüsümüz, yaklaşık 2 kilometre ileride güvenli bir yere geldikten sonra polis aranmıştır. Kafile otobüsümüzün bulunduğu yere gelen polis ekipleri, hasarı görüntüleyip, tutanak tutmuştur. Kafile otobüsümüz, polis ekipleri eşliğinde çıkış yaptı. Kulüp genel müdürümüz Adem Kart ile profesyonel takım menajerimiz Cem Deda, emniyet yetkilileriyle görüşerek arkadan gelen taraftar gruplarımız için de önlem alınmasını talep etmiştir."

"Olayın Denizlispor Kulübü ile bir ilgisi bulunmadığını belirtiriz"

Denizlispor Kulübün yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde deplasmanda oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından Antalyaspor otobüsünün, Denizli'de saldırıya uğramasının Denizlispor yönetimini ve camiasını derinden üzdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam saatlerinde yaşanan üzücü olayla ilgili olarak öncelikle Antalyaspor kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın Denizlispor Kulübü ile bir ilgisi bulunmadığını belirtiriz. Kendini bilmez birkaç şahsın gerçekleştirdiği bu kabul edilemez olayı esefle kınıyor, bu zihniyete sahip kişilerin Denizlispor taraftarı olamayacağını bilmenizi istiyoruz. Denizli Emniyet Müdürlüğümüzün bu kabul edilemez eylemi gerçekleştiren şahısları ivedi bir şekilde bulup, gereken işlemleri yapacağından eminiz."

Muhabir: Sinan Özmüş-Sebahatdin Zeyrek