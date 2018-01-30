Beşiktaş çeyrek final ilk maçında avantajı kaptı

İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

21. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan kullanılan korner atışında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Mustafa Pektemek'in yakın mesafeden sert vuruşunda, topu kaleci Hopf çeldi. Ceza alanı dışında topu kontrol eden Tolgay Arslan'ın ceza alanı içine girer girmez şutunda, Mustafa Pektemek'in bir kez daha dokunduğu meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Ahmet Oğuz çıkardı. Dönen topu bir kez daha kontrol eden Mustafa Pektemek'in vuruşunda, meşin yuvarlak Ahmet Oğuz'un müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-0.

23. dakikada Babel'in ceza sahası içinde soldan içeri çevirdiği topa Lens vurdu, kaleci Hopf meşin yuvarlağı kurtardı.

24. dakikada ceza sahası sağ çaprazından serbest vuruş kullanan Caner Erkin'in kaleye gönderdiği topu, kaleci Hopf kontrol etti.

34. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Jailton ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak auta gitti.

45. dakikada Luccas'ın savunmadan çıkarken kaptırdığı topu alan Babel'in sert şutunda, direk dibine giden topu Hopf kurtardı.

51. dakikada Lens'in sağdan attığı uzun topla ceza sahasına giren Babel'in pasında Negredo'nun müsait pozisyondaki vuruşunda, top yandan auta çıktı.

52. dakikada Gençlerbirliği skoru eşitledi. Jailton'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Milinkovic'in pasında Deniz Yılmaz, altıpas üzerinde topu boş kaleye gönderdi: 1-1.

73. dakikada Lens'in ortasında Alper Uludağ ters bir vuruş yaptı. Üst direkten dönen topa müdahale etmek isteyen Oğuzhan Özyakup, Palitsevich'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

74. dakikada penaltı atışını kullanan Negredo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

79. dakikada savunmanın geri pasında topu alan kaleci Hopf, takım arkadaşına pas vermek isterken meşin yuvarlağı Talisca'ya attı. Topu önünde bulan siyah-beyazlı oyuncu, şık bir vuruşla skoru 3-1'e getirdi.

88. dakikada Adriano'nun sağdan pasında topla buluşan Negredo'nun vuruşunda, kaleci Hopf bir kez daha gole izin vermedi.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Muhabir: Hüseyin Eroğul