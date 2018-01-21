Beşiktaş ikinci yarıya galibiyetle başladı

ANTALYA
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Antalyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.
8. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Ani gelişen Antalyaspor atağında, Deniz Kadah'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, defanstan seken topla penaltı noktası üzerinde buluşan Charles'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
10. dakikada Charles'ın ceza sahası ön çizgisi üzerinden vuruşunda, kaleci Fabricio son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
30. dakikada Beşiktaş karşılaşmada beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Hutchinson'ın pasında, Talisca'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1
45. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Quaresma'nın vuruşunda, defanstan seken meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu defans uzaklaştırdı.
47. dakikada Charles'ın defans arkasına gönderdiği pasla kaleci Fabricio ile karşı karşıya kalan Emre Güral'ın vuruşunda, meşin yuvarlak Fabricio'dan döndü. Dönen topu altıpasın sağında tamamlayan Emre Güral'ın şutunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
50. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında, El Kabir'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Deniz Kadah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
54. dakikada Beşiktaş karşılaşmada öne geçti. Negredo'nun topuk pasında penaltı noktası üzerinde Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'dan döndü. Dönen topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Quaresma'nın ortasında, arka direkte topla buluşan Talisca, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2
85. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Diego'nun şutunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
90+3. dakikada Talisca'nın caza sahası dışından vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
Muhabir: Sinan Özmüş