Beşiktaş kupada avantajı kaptı

İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Osmanlıspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, Ankara'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde avantaj elde etti.

Vodafone Park'ta oynadığı son maçta da Osmanlıspor'u 5-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında da Ankara ekibi karşısında sahadan galip ayrıldı.

Kupada rövanş maçları 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de oynanacak

Cenk Tosun yine attı

Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın en golcü ismi olan Cenk Tosun, Osmanlıspor'a kupa maçında da gol attı.

Golcü oyuncu, Süper Lig'in 16. haftasında siyah-beyazlıların 5-1 kazandığı Osmanlıspor maçında da takımının 5. golünü kaydetmişti.

Cenk Tosun, bu karşılaşmada 51. dakikada fileleri havalandırarak, Vodafone Park'ta oynanan resmi maçlardaki gol sayısını 23'e çıkardı.

Premier Lig ekiplerinden Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun, 58. dakikada yerini Orkan Çınar'a bıraktı. Siyah-beyazlı taraftarlar, milli futbolcuyu oyundan çıkarken uzun süre alkışladı. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca maç sonu üçlüsünü Cenk Tosun'un yaptırması için tezahürat yaptı.

Negredo'dan gollere devam

Beşiktaş'ın Osmanlıspor karşısında 2. golünü atan Alvaro Negredo, Vodafone Park'taki serisine devam etti.

İspanyol oyuncu, Dolmabahçe'de üst üste 4 maçta da gol sevinci yaşadı.

Grandmedical Manisaspor karşılaşmasında fileleri 4 kez havalandıran ve Galatasaray derbisinde de gol sevinci yaşayan Negredo, ligdeki Osmanlıspor maçının ardından başkent temsilcisini kupada da boş geçmedi. İspanyol oyuncu, Dolmabahçe'deki 7. golünü kaydetti ve bu sezon toplam gol sayısını 10'a çıkardı.

Doukara golü atıp çıktı

Osmanlıspor'un maçtaki tek golünü 72. dakikada atan Souleymane Doukara'nın gol sevinci kısa sürdü.

Gol pozisyonunda sakatlık geçiren Doukara, 73. dakikada yerini Sokol Cikalleshi'ye bıraktı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oğuzhan’ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Negredo’nun ortasında Vrsajevic, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

31. dakikada Negredo'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Cenk Tosun'un yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

35. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Oğuzhan Özyakup'un ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Negredo, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

43. dakikada Cenk Tosun'un pasında Babel'in ceza sahası solundan içeri çevirdiği topa Oğuzhan Özyakup dokunamadı.

51. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan Özyakup'un ara pasında altı pas önünde topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ın yanından ağlara gitti: 3-0.

55. dakikada Özer Hurmacı, Serdar Gürler'in savunma arkasına attığı pasla penaltı noktası üzerinde kaleci Tolga Zengin ile karşı karşıya kaldı. Özer Hurmacı'nın vuruşunda, Tolga gole izin vermedi.

72. dakikada savunma arkasına atılan topu sağ kanatta süren Serdar Gürler, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Doukara'ya çıkardı. Doukara, müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 3-1.

90+4. dakikada Quaresma uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, topu ağlarla buluşturdu: 4-1.

Karşılaşmayı Beşiktaş 4-1 kazandı.

Muhabir: Metin Arslancan