İSTANBUL

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçta hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, farklı kazanacakları bir karşılaşmayı 2-1'lik galibiyetle tamamladıklarını belirterek, "İlk yarıda 5-10 dakika dışında kontrol bizdeydi. Oldukça etkili ataklarımız vardı. İkinci yarıda pas seçimleri ve bireysel hatalar fazla olunca bu sefer oyunda kopmalar başladı. İkinci yarıdaki oyun görüntüsüne ve disiplinden kopmalara rağmen hak ettiğimiz 3 puanı aldık." dedi.

Alvaro Negredo'nun performansına değinen Güneş, şunları söyledi:

"Negredo ilk yarı gayretliydi ama ikinci yarı çıkışlarda başarılı olamayınca hızlı oyuncu olarak Babel'i forvete aldım. Savunmada kalmıştık. Negredo'nun bir sıkıntısı yok. Attığımız golde onun da katkısı vardı. Daha hareketli olması işimize gelir. Oynadığımız oyunda buna ihtiyaç var. Daha başarılı olmak istiyor. Karşılığını alamadığı zaman her oyuncu gerilir. Mustafa da üzülmüştür. Onu oyuna alacaktım ama Babel'i ileriye almak zorunda kaldık."

Kasımpaşa karşısında 2 gol atan Talisca'nın sakatlığı konusunda henüz net bilgilerinin bulunmadığını vurgulayan Güneş, sağlık ekibinin yapacağı gerekli kontrollerinin ardından bu oyuncunun durumunun netlik kazanacağını sözlerine ekledi.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Albayrak: Oyundan çok skor daha önemli

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, oyundan çok alınan skorun önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Artık ikinci yarıda böyle maçlarda adrenalin daha yüksek. Herkes kazanmak istiyor o yüzden oyundan çok skor daha önemli. İki maçta üst üste 6 puan aldık." diye konuştu.

Alınan galibiyetlerle siyah-beyazlı takımın moralinin yükseldiğini belirten Metin Albayrak, "Her kazanma takımın moralini yukarı çıkartıyor. Bugün de sahamızda 3 puan aldık, çok mutluyuz. Yeni gelen arkadaşlarımız da var. Sakatlarımız düzeliyor, bugünkü 3 puan gayet önemli, 3 puanı aldığımız için mutluyuz." dedi.

"(Talisca) iyi olduğu zaman bize çok büyük katkı veriyor"

Attığı gollerle Beşiktaş'a galibiyeti getiren isim olan Anderson Talisca'yı da değerlendiren Albayrak şunları kaydetti:

"Bugün de gayet iyiydi. İyi olduğu zaman bize çok büyük katkı veriyor. Enerji katıyor ve takımı öne taşıyor. Talisca çok önemli ve ikinci yarıya iyi başladı. Hafif bir sakatlığı oldu, hoca da önümüzdeki hafta oynanacak maçta riske atmamak için erken çıkardı. Sıcakken oynamak istedi ama soğudukça olmadı."

Albayrak transfer konusundaki sorulara ise "Zamanı gelince açıklıyoruz. Şu anda maçı konuşmak daha iyi olur." yorumunu yaptı.

Muhabirler: Ercan Doğan, Hüseyin Eroğul