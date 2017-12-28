Beşiktaş, Vodafone Park'taki 100. golünü kutladı

Fotoğraf:AA/Orhan Akkanat

İSTANBUL

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone Park'ta 104. gole ulaşan Beşiktaş JK'nın 100. golü Hollandalı yıldızı Ryan Babel’den geldi. Ryan Babel, Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde 17 Aralık Pazar akşamı oynanan Beşiktaş JK – Osmanlıspor FK maçının 32. dakikasında attığı golle, Beşiktaş JK’nın Vodafone Park’ta hazırlık maçları hariç, resmi maçlarda attığı toplam gol sayısını 100’e çıkardı.

Beşiktaş JK'nın Vodafone Park’taki 100. gol sevinci, 28 Aralık’ta yine Beşiktaş JK – Osmanlıspor FK arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçı öncesi Vodafone Park’ta düzenlenen törenle kutlandı.

100. golün sahibi Ryan Babel’e 100. gol için özel olarak tasarlanan heykelciği Beşiktaş JK Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun verdi.

Törende konuşan Beşiktaş JK Genel Sekreteri Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Biz yıllar önce Beşiktaşlıları Avrupa’nın en iyi stadına kavuşturacak dev bir projenin hayallerini kurarken, Vodafone bizim hayallerimize inandı. Şimdi Vodafone Park’ta adım adım yeni bir şampiyonluğa doğru yol almanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Bu muhteşem statta bizlere 100. gol sevincini yaşatmak da Ryan Babel’e kısmet oldu. Ryan başta olmak üzere bizleri zaferden zafere taşıyan tüm oyuncularımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca Vodafone’a da her zaman olduğu gibi bu özel anda da yanımızda olduğu için teşekkür ediyor ve nice 100 golleri birlikte kutlamayı diliyorum."

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun ise Beşiktaş JK ile 4 yıl önce 150 milyon doları aşan toplam değeriyle sadece Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına değil, aynı zamanda uzun soluklu bir gönül birliğine imza attıklarını belirtti.

Bugün de Beşiktaş JK’nın Vodafone Park’taki resmi maçlarda attığı 100. golün sevincini yaşadıklarını dile getiren Baytorun, "Beşiktaş’ın en büyük destekçisi olarak, başta 100. golün sahibi Ryan Babel olmak üzere bizlere bu sevinci yaşatan takımımızı ve Beşiktaş camiasını tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone Park’taki 100. golün atıldığı pozisyona uygun olarak hazırlanan ödül heykelciğinin bir örneği, Beşiktaş Müzesi’nde sergilenecek.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu