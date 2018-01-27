Beşiktaş'ta gözler Türkiye Kupası'na çevrildi

İSTANBUL

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 30 Ocak Salı günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dün Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. İdman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Şenol Güneş ve Pepe, UEFA'nın video çalışmasına katıldı

Öte yandan, teknik direktör Şenol Güneş ile tecrübeli futbolcu Pepe, UEFA'nın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Şampiyonlar Ligi için özel olarak gerçekleştirdiği video çalışmasının çekimlerinde yer aldı.

Güneş ile Pepe'nin UEFA'ya verdiği özel röportaj ve gerçekleştirilen çekim, şubat ayında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesinde yayımlanacak.