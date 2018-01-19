İSTANBUL

Beşiktaş ile 3 Ocak Çarşamba günü basın önünde sözleşme imzalayan Hırvat oyuncu Domagoj Vida'nın lisansı bugün itibarıyla çıkarıldı ve adı Türkiye Futbol Federasyonundaki takım listesinde yer aldı.

Lisansının çıkmaması nedeniyle Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Osmanlıspor ile yaptığı rövanş karşılaşmasında kadroya alınamayan Vida, teknik direktör Şenol Güneş'in tercih etmesi durumunda Süper Lig'in 18. haftasındaki Antalyaspor maçında oynayabilecek.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman