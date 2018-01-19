Beşiktaş'ta Vida'nın lisansı çıkarıldı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferi Domagoj Vida'nın lisansı çıkarıldı.

anasayfa > spor, futbol 19.01.2018 Istanbul

Beşiktaş'ta Vida'nın lisansı çıkarıldı

İSTANBUL 

Beşiktaş ile 3 Ocak Çarşamba günü basın önünde sözleşme imzalayan Hırvat oyuncu Domagoj Vida'nın lisansı bugün itibarıyla çıkarıldı ve adı Türkiye Futbol Federasyonundaki takım listesinde yer aldı.

Lisansının çıkmaması nedeniyle Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Osmanlıspor ile yaptığı rövanş karşılaşmasında kadroya alınamayan Vida, teknik direktör Şenol Güneş'in tercih etmesi durumunda Süper Lig'in 18. haftasındaki Antalyaspor maçında oynayabilecek.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

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