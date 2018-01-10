Beşiktaş'ın Antalya kampında sakatlık geçiren Pepe'nin sol kalça adalesinde, Tosic'in de sağ baldırında zorlanmaya bağlı kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi.

İSTANBUL

Beşiktaş Kulübü, internet sitesinden yapılan açıklamada, Antalya'da gerçekleştirilen devre arası kampında sakatlık geçiren Pepe'nin sol kalça adalesinde, Dusco Tosic'in de sağ baldır adalesinde zorlanmaya bağlı kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Sağlık ekibi tarafından tedavileri yapılan oyuncuların, tedbir amacıyla takımdan ayrı salon ve havuzda çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

İki futbolcunun da hafta başında takımla antrenmanlara çıkmasının planlandığı kaydedildi.

Muhabir: Ercan Çakar