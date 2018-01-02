Bursasporlu Yusuf Erdoğan evlendi

Fotoğraf: AA/Muhammed Enes Yıldırım

İSTANBUL

Trabzonspor'dan sezon başında Bursaspor'a transfer olan Yusuf Erdoğan evlendi.

Genç futbolcu, İstanbul'daki Four Seasons Bosphorus Otel'de düzenlenen nikah töreninde hayatını Ürün Özdemir ile birleştirdi.

Çiftin nikah törenine, aileleri ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor ve Bursaspor'da birlikte forma giydiği takım arkadaşları ile spor camiasından birçok isim katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta, genç çiftin nikah şahitliklerini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptı.

Nikah töreninde kısa bir konuşma yapan Bakan Soylu, evlilik kurumunun önemine dikkati çekerek, çifte ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu.

Nikah sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan çifti de kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Muhabir: Süha Gür