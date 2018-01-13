İSTANBUL

Beşiktaş Kulübü, Kanadalı forvet oyuncusu Cyle Christopher Larin'in transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cyle Christopher Larin ile transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) Orlando City forması giyen 22 yaşındaki Larin, 87 karşılaşmada 43 gol attı.

Larin, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Kanadalı futbolcu Cyle Larin, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Acıbadem Sports'ta detaylı kan tetkikleri yapılan 22 yaşındaki forvet; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Genç futbolcu daha sonra akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerinden geçirildi.

Muhabir: Ercan Doğan