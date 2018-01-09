Demir Grup Sivasspor'da transfer

Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor'dan defans oyuncusu Paul Papp'ı kadrosuna kattı.

anasayfa > spor, futbol 09.01.2018 Serhat Zafer Sivas

Demir Grup Sivasspor'da transfer

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Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor'un Rumen defans oyuncusu Paul Papp'ı renklerine bağladı. 

AA muhabirinin kulüp yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Sivasspor, Paul Papp ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Savunma oyuncusu, kırmızı-beyazlı ekibin Antalya kampına katılarak çalışmalara başladı.

Geçen sezonun devre arasında Kardemir Karabükspor'a transfer olan 28 yaşındaki Paul Papp, Süper Lig'de 26, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez forma giydi.

Romanya Milli Takımı oyuncusu da olan Paul Papp, Kardemir Karabükspor formasıyla Süper Lig'de 1 kez gol sevinci yaşadı.

Muhabir: Serhat Zafer

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