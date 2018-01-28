Evkur Yeni Malatyaspor tek golle kazandı

MALATYA
Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.
İlk yarı
9. dakikada Diallo'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Azubuike'nin vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak Boutaib'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahasında uygun durumda yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.
18. dakikada Sadık Çiftpınar'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası sol çaprazındaki Adem Büyük'ün röveşatasında, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
25. dakikada Emre Kılınç'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Kone'nin vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45. dakikada Diallo'nun sağ taraftan kullandığı kornerde Mina topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
İkinci yarı
61. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasının hemen önünden sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top yan ağlarda kaldı.
69. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.
71. dakikada Adem Büyük'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aytaç Kara'nın şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.
76. dakikada Chebake'nin şutunda savunmadan sekip ceza sahası sol köşesine yönelen topa hareketlenen Boutaib, kaleci Tolgahan Acar'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-0
Karşılaşma, Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
Muhabir: Emrah Gökmen