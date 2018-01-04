Fenerbahçe kafilesi Antalya'ya geldi

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp için Antalya'ya geldi.

Fotoğraf: AA/Şebnem Coşkun

ANTALYA

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp için Antalya'ya geldi.

Lige verilen devre arasını Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaparak değerlendirecek sarı-lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya Havalimanı'na ulaştı.

Kafilede teknik direktör Aykut Kocaman, idari menajer Hasan Çetinkaya, teknik ekip ile aralarında Martin Skrtel, Roman Neustaedter, Vincent Janssen, İsmail Köybaşı, Carlos Kameni, Luis Neto, Roberto Soldado, Mehmet Topal, Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Eljif Elmas ve Volkan Demirel'in yer aldığı bazı oyuncular bulundu.

Sarı-lacivertli kafileyi yağmura rağmen havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, takım otobüsünün otele hareket ettiği sırada meşale yakarak, takımları lehine tezahüratta bulundu.

Diğer futbolcuların ise 05 Ocak Cuma günü sabah 09.30'dan itibaren Belek'te kamp yapılacak otelde toplanacağı ve ilk antrenmanın sabah saatlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Van Persie ve Ozan Tufan kamp kadrosunda yok

Fenerbahçe’de sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Robin van Persie ile Ozan Tufan, kamp kadrosuna alınmadığı kaydedildi.

Özel program da uygulanmayacak iki futbolcuya kulüp bulmaları için izin verildiği belirtildi.