Fenerbahçe uzatmalarda kazandı

GİRESUN
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yendi.
12. dakikada savunma oyuncusunun geri pası kısa düşünce araya Hasan Ali Kaldırım girdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Ahmet Şahin gole izin vermedi.
26. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hasan Ali Kaldırım'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direk üzerinden Eljif Elmas topu arkaya havalandırdı. Burada Mehmet Topal kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
34. dakikada Çağlar Birinci soldan köşe vuruşu kullandı. Altıpas çizgisi üzerinde Aykut Demir'in kafa vuruşunda, top üsten dışarıya gitti.
37. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Fernandao'nun kafa vuruşunda, kaleci Ahmet Şahin topu kontrol etti.
52. dakikada topla ceza sahasına ilerleyen Jones savunmanın müdahalesinde yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi.
53. dakikada penaltıyı kullanan Dodo'nun kötü vuruşunda, top sağ kale direğinin yanından auta gitti.
73. dakikada Akın Çorap Giresunspor eşitliği yakaladı. Recep Aydın'ın ceza sahası üzerinden vuruşunda, top yere çarparak kaleye yöneldi. Altı pas çizgisinin sol çaprazında topa dokunan Jones, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
77. dakikada sol çaprazda topla ilerleyen Fernandao'nun vuruşunda, kaleci Ahmet Şahin gole izin vermedi.
90+3. dakikada Fernandao ceza sahası içerisinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Fernandao, topu ağlara gönderdi: 1-2.
Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Muhabir: Gültekin Yetgin