Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

İSTANBUL
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun rövanşında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 1-0 yendi.
14. dakikada sol çaprazda rakiplerinden kurtulan Alper Potuk, ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.
17. dakikada sağdan topla ilerleyen Ali Dere'nin son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Eslem Öztürk'ün şutunda, kaleci Kameni meşin yuvarlağı kontrol etti.
45. dakikada Oğuzhan Berber'in hatalı pasında topu alan Chahechouhe, meşin yuvarlağı bekletmeden Alper Potuk'a bıraktı. Bu oyuncunun ceza alanı önünden sert şutunda, top üstten auta gitti.
89. dakikada ceza alanı önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Guiliano, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1
Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
İlk karşılaşmada rakibine 2-0 üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, adını çeyrek finale yazdırdı.
Bu arada, maçın 16. dakikasında sakatlanan Yiğithan Güveli, 20. dakikada yerini Martin Skrtel'e bıraktı.
Muhabir: Ercan Doğan