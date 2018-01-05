Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, "Çok zevkli bir lig oluyor. Bu da ligin kalitesini ortaya çıkarıyor. Bireysel olarak bakıldığında çok kaliteli futbolcular var. Bu futbolcuların gelmesiyle seviye ve yarıştaki rakiplerin sayısı çoğaldı." dedi.

ANTALYA

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Volkan Demirel, Süper Lig'de kaliteli futbolcuların forma giydiğini belirterek, sezonun çok zevkli geçtiğini söyledi.

Sarı-lacivertli futbol takımının Antalya'da yaptığı kamptaki antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli file bekçisi, sezona kötü başlamalarına rağmen son 8 haftada toparlandıklarını belirtti.

İlk yarıdaki performanslarını iki bölüme ayırarak değerlendiren Volkan, "Performans veya futbolcuların durumları sezon içinde değişebiliyor. Biz de sezona iyi başlayamadık. Kendi adıma ben de kötü başladım. İlk yarıyı ilk 8 ve son 8 hafta, diye ikiye ayırıyorum. İlk periyotta alabileceğimiz puan sayısının altında kaldık. İkinci bölümde de iyi puan topladık. Son 6 haftada 5 galibiyet var. Son periyoda iyi girdik. Bunun neticesinde ligin üst sıralarına tırmanmaya başladık." diye konuştu.

Takımdaki futbolcuların teknik ekibe ve birbirine alıştığını anlatan Volkan, "Yeni bir takım vardı. Hocalarımızı yeni gelen arkadaşlar tanımıyordu. Hocanın ve yeni arkadaşların takıma adapte olması biraz zaman aldı. İkinci yarı bunu yaşayacağımızı düşünmüyorum. İkinci yarı daha derli toplu, ne yaptığını bilen ve birbirine alışık bir takım olacak. Umarım daha çok puan toplayarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bu kadar fazla takımla şampiyonluk yarışı olmamıştı"

Volkan Demirel, "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor haricindeki takımların da iyi işler yaptığını söyledi.

Süper Lig'de kaliteli futbolcuların forma giydiğini anlatan 36 yaşındaki file bekçisi, şöyle konuştu:

"Son dönemlere bakıldığında bu kadar fazla takımın yer aldığı şampiyonluk yarışı olmamıştı. Bu, futbolun güzelliğini yansıtacaktır. Çok rakibiniz olursa daha çok çalışmanız ve istemeniz gerekiyor. Daha çok çalışıp daha çok isteyen sonuca ulaşacaktır. Sadece 4 büyük değil arkadan gelen Anadolu takımları da bu sene iş yapacak gibi görünüyor. Çok zevkli bir lig oluyor. Bu da ligin kalitesini ortaya çıkarıyor. Bireysel olarak bakıldığında çok kaliteli futbolcular var. Bu futbolcuların gelmesiyle seviye ve yarıştaki rakiplerin sayısı çoğaldı. İzleyenler için güzel ve zevkli, bizim için zorlu bir yarış oluyor."

Ozan Tufan'ın durumu

Volkan, takım bulması için izin verilen ve kampa getirilmeyen Ozan Tufan'ın durumuyla ilgili görüşlerini de aktardı.

Ozan Tufan'ın arkasında olduğunu dile getiren sarı-lacivertli takımın kalecisi, sözlerine şöyle devam etti:

"Takım arkadaşlarımızın yanımızda olmasını isteriz. Bu tarz işlere futbolcular olarak giremiyoruz. Yönetimimizin ve hocamızın aldığı bir karar var. Her zaman Ozan'ın arkasındayım. Kendisi sevdiğim, inandığım ve güvendiğim bir kardeşim. İnşallah geçici bir dönemdir. Kendi adıma onu tekrar takımda görebilmek isterim. Faydalı olabilecek Van Persie'nin de burada olmasını isterim. Hem giden için üzülüyorum hem de gelen için seviniyorum. İnşallah bu arkadaşlarımız zaman içinde tekrar geri döner."

"Kovulmadığım sürece gitmem"

Sezona kötü başladığı dönemin hatırlatılması üzerine Volkan, sıkıntılı süreçlerde Fenerbahçe'den ayrılmayı hiç düşünmediğini belirtti.

Tecrübeli kaleci bu konuda, "Hiçbir zaman performansım düşük olduğunda kendimi kötü hissetmedim. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. 16-17 yıl içinde bunları çok yaşadım. Kovulmadığım sürece buradan gitmem." değerlendirmesinde bulundu.

Volkan, ilk yarının en iyi kalecisi olarak Göztepe'nin Portekizli file bekçisi Beto'yu gösterdi.

"Cenk Tosun'u tebrik ediyorum"

Sarı-lacivertli futbolcu, İngiltere'nin Everton takımına transferi gündemde olan Beşiktaşlı Cenk Tosun'u tebrik etti.

"Türkiye adına çok büyük bir transfer." diyen Volkan, "Cenk Tosun'u tebrik ediyorum. Kendisini de çok iyi tanıyorum. Bana her zaman 'Bir tek sana gol atamadım.' der. İnşallah oradaki her kaleciye gol atar ve bizleri en iyi şekilde temsil eder." şeklinde görüş belirtti.

"En büyük hayal kırıklıkları, son dakikalarda yediğimiz goller"

Sezonun ilk yarısında son dakikalarda yedikleri gollere değinen Volkan, şunları kaydetti:

"En büyük hayal kırıklıkları, son dakikalarda yediğimiz goller oldu. Kayserispor, Osmanlıspor ve Medipol Başakşehir maçlarında kaybettiğimiz puanları alsak şu an ligdeki pozisyonumuz daha farklı olurdu ama bunlar futbolun içinde var. O yüzden futbol bu kadar seviliyor. Geçen bir basketbol maçına gittim. Basketbol güzel bir spor ama futbol başka bir dünya, alışkanlık ve aşk. Basketbolu ve voleybolu seviyoruz ama futbol bunların yanında bir kademe daha üstte gibi duruyor. Ne zaman ne olacağı belli olmayan bir spor. Lige kötü başladık ama son haftalarda 'Fenerbahçe şampiyonluk yolunda en büyük aday' deniliyor."

Muhabir: Emrah Oktay