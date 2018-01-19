Galatasaray, 19. kez olağanüstü kongreye gidiyor

Sarı-kırmızılı kulüp, yarın 100. dönem yönetimini seçmeye hazırlanırken, 19. olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirecek. Galatasaray'da erken seçim kararı alan başkan Dursun Özbek, koltuğunu korumak için Mustafa Cengiz ile yarışacak.

anasayfa > spor, futbol 19.01.2018 Mehmet Fatih Duman Istanbul

Galatasaray, 19. kez olağanüstü kongreye gidiyor
Grafik: AA/Kemal Delikmen

İSTANBUL - MEHMET FATİH DUMAN

Galatasaray Kulübü, yarın gerçekleştirilecek genel kurulda 100. dönem yönetimini seçmeye hazırlanırken, tarihinin 19. olağanüstü seçimine imza atacak.

Galatasaray Kulübünün 36. başkanı olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde göreve gelen Dursun Özbek, 3 yıllık görev süresinin dolmasına 4 ay kala erken seçime gitme kararı alarak genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığı için Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz yarışacak. Kulübün 36. başkanı unvanını Dursun Özbek elinde bulundururken, seçilmesi durumunda Mustafa Cengiz, 37. başkan olacak.

Son 6 yıl içinde 4. olağanüstü seçimli genel kurulunu düzenleyecek sarı-kırmızılı kulüp, tarihinde de bunu 19. kez tekrarlayacak.

Toplamda 100. dönem genel kurulunu düzenleyecek olan sarı-kırmızılı kulüp, 1926, 1931, 1932 (3 kez), 1934 (2 kez), 1935, 1939 (3 kez), 1950, 1968, 1975, 2001, 2011, 2013 ve 2014 yıllarının ardından 19. kez başkanını olağanüstü seçimli genel kurulda belirleyecek.

Rekor Ali Sami Yen'de

Sarı-kırmızılıların 113 yıllık tarihinde şimdiye dek 36 farklı kişi başkanlık yaparken, kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen, en uzun süre bu görevde kalan isim konumunda bulunuyor.

Galatasaray'da 1905-1918 tarihlerinde üst üste 13 yıl süreyle başkanlık görevini üstlenen Ali Sami Yen, 1925 yılında 1 yıl daha bu görevi yaparak sarı-kırmızılı kulüpte toplam 14 yıl başkanlık görevini sürdürdü.

Başkanlar

Sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık yapan kişiler ve görev dönemleri şöyle:

Dönem

Başkan

1905-1918, 1925

Ali Sami Yen

1919-1922, 1934

Refik Cevdet Kalpakçıoğlu

1922-1924, 1950-1952

Yusuf Ziya Öniş

1925

Ali Haydar Şekip

1926

Ahmet Robenson

1927

Adnan İbrahim Pirioğlu

1928-1929

Necmettin Sadak

1929-1930

Abidin Daver

1930-1931, 1933

Ahmet Kara

1931-1932

Tahir Kevkep

1932-1933, 1933-1934

Ali Haydar Barşal

1933

Fethi İsfendiyaroğlu

1934-1936

Ethem Menemencioğlu

1936-1937

Saim Gogen

1937-1939, 1944

Sedat Ziya Kantoğlu

1939

Nizan Nuri

1939

Adnan Akıska

1940-1942

Tevfik Ali Çınar

1942-1943

Osman Dardağan

1944-1946

Muslihittin Peykoğlu

1946-1950, 1965-1968

Suphi Batur

1953, 1962-1964

Ulvi Yenal

1954-1956, 1960-1962

Refik Selimoğlu

1957-1959

Sadık Giz

1969-1973, 1975-1979

Selahattin Beyazıt

1973-1975

Mustafa Pekin

1979-1984, 1984-1986

Ali Uras

1986-1988, 1988-1990

Ali Tanrıyar

1990-1992, 1992-1996

Alp Yalman

1996-2001

Faruk Süren

2001-2002

Mehmet Cansun

2002-2008

Özhan Canaydın

2008-2011

Adnan Polat

2011-2014

Ünal Aysal

2014-2015

Duygun Yarsuvat

2015-...Dursun Özbek

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