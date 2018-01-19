Galatasaray, 19. kez olağanüstü kongreye gidiyor

Sarı-kırmızılı kulüp, yarın 100. dönem yönetimini seçmeye hazırlanırken, 19. olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirecek. Galatasaray'da erken seçim kararı alan başkan Dursun Özbek, koltuğunu korumak için Mustafa Cengiz ile yarışacak.

Grafik: AA/Kemal Delikmen

İSTANBUL - MEHMET FATİH DUMAN

Galatasaray Kulübü, yarın gerçekleştirilecek genel kurulda 100. dönem yönetimini seçmeye hazırlanırken, tarihinin 19. olağanüstü seçimine imza atacak.

Galatasaray Kulübünün 36. başkanı olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde göreve gelen Dursun Özbek, 3 yıllık görev süresinin dolmasına 4 ay kala erken seçime gitme kararı alarak genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığı için Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz yarışacak. Kulübün 36. başkanı unvanını Dursun Özbek elinde bulundururken, seçilmesi durumunda Mustafa Cengiz, 37. başkan olacak.

Son 6 yıl içinde 4. olağanüstü seçimli genel kurulunu düzenleyecek sarı-kırmızılı kulüp, tarihinde de bunu 19. kez tekrarlayacak.

Toplamda 100. dönem genel kurulunu düzenleyecek olan sarı-kırmızılı kulüp, 1926, 1931, 1932 (3 kez), 1934 (2 kez), 1935, 1939 (3 kez), 1950, 1968, 1975, 2001, 2011, 2013 ve 2014 yıllarının ardından 19. kez başkanını olağanüstü seçimli genel kurulda belirleyecek.

Rekor Ali Sami Yen'de

Sarı-kırmızılıların 113 yıllık tarihinde şimdiye dek 36 farklı kişi başkanlık yaparken, kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen, en uzun süre bu görevde kalan isim konumunda bulunuyor.

Galatasaray'da 1905-1918 tarihlerinde üst üste 13 yıl süreyle başkanlık görevini üstlenen Ali Sami Yen, 1925 yılında 1 yıl daha bu görevi yaparak sarı-kırmızılı kulüpte toplam 14 yıl başkanlık görevini sürdürdü.

Başkanlar

Sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık yapan kişiler ve görev dönemleri şöyle: