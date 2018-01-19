Galatasaray, 19. kez olağanüstü kongreye gidiyor

İSTANBUL - MEHMET FATİH DUMAN
Galatasaray Kulübü, yarın gerçekleştirilecek genel kurulda 100. dönem yönetimini seçmeye hazırlanırken, tarihinin 19. olağanüstü seçimine imza atacak.
Galatasaray Kulübünün 36. başkanı olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde göreve gelen Dursun Özbek, 3 yıllık görev süresinin dolmasına 4 ay kala erken seçime gitme kararı alarak genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığı için Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz yarışacak. Kulübün 36. başkanı unvanını Dursun Özbek elinde bulundururken, seçilmesi durumunda Mustafa Cengiz, 37. başkan olacak.
Son 6 yıl içinde 4. olağanüstü seçimli genel kurulunu düzenleyecek sarı-kırmızılı kulüp, tarihinde de bunu 19. kez tekrarlayacak.
Toplamda 100. dönem genel kurulunu düzenleyecek olan sarı-kırmızılı kulüp, 1926, 1931, 1932 (3 kez), 1934 (2 kez), 1935, 1939 (3 kez), 1950, 1968, 1975, 2001, 2011, 2013 ve 2014 yıllarının ardından 19. kez başkanını olağanüstü seçimli genel kurulda belirleyecek.
Rekor Ali Sami Yen'de
Sarı-kırmızılıların 113 yıllık tarihinde şimdiye dek 36 farklı kişi başkanlık yaparken, kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen, en uzun süre bu görevde kalan isim konumunda bulunuyor.
Galatasaray'da 1905-1918 tarihlerinde üst üste 13 yıl süreyle başkanlık görevini üstlenen Ali Sami Yen, 1925 yılında 1 yıl daha bu görevi yaparak sarı-kırmızılı kulüpte toplam 14 yıl başkanlık görevini sürdürdü.
Başkanlar
Sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık yapan kişiler ve görev dönemleri şöyle:
Dönem
Başkan
1905-1918, 1925
Ali Sami Yen
1919-1922, 1934
Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-1924, 1950-1952
Yusuf Ziya Öniş
1925
Ali Haydar Şekip
1926
Ahmet Robenson
1927
Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-1929
Necmettin Sadak
1929-1930
Abidin Daver
1930-1931, 1933
Ahmet Kara
1931-1932
Tahir Kevkep
1932-1933, 1933-1934
Ali Haydar Barşal
1933
Fethi İsfendiyaroğlu
1934-1936
Ethem Menemencioğlu
1936-1937
Saim Gogen
1937-1939, 1944
Sedat Ziya Kantoğlu
1939
Nizan Nuri
1939
Adnan Akıska
1940-1942
Tevfik Ali Çınar
1942-1943
Osman Dardağan
1944-1946
Muslihittin Peykoğlu
1946-1950, 1965-1968
Suphi Batur
1953, 1962-1964
Ulvi Yenal
1954-1956, 1960-1962
Refik Selimoğlu
1957-1959
Sadık Giz
1969-1973, 1975-1979
Selahattin Beyazıt
1973-1975
Mustafa Pekin
1979-1984, 1984-1986
Ali Uras
1986-1988, 1988-1990
Ali Tanrıyar
1990-1992, 1992-1996
Alp Yalman
1996-2001
Faruk Süren
2001-2002
Mehmet Cansun
2002-2008
Özhan Canaydın
2008-2011
Adnan Polat
2011-2014
Ünal Aysal
2014-2015
Duygun Yarsuvat
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