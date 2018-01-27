Galatasaray 3 puanı 2 golle aldı

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.

İSTANBUL

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor'u 2-0 yenerek, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Müsabakanın 38. dakikasında Sofiane Feghouli'nin golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, 88. dakikada Gomis'in golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde puanını 41'e çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla 39 puanlı Medipol Başakşehir'in önünde liderlik koltuğuna oturdu.

Üç maçlık seri

Sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor'u yenerek ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Galatasaray, Osmanlıspor galibiyetiyle sahasındaki yenilmezlik serisini ise 12 maça çıkardı.

Gomis oyuna girdi, golünü attı

Sarı-kırmızılı ekipte 1 maç aradan sonra formasına kavuşan Bafetimbi Gomis, golünü de attı.

Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan ve 82. dakikada Eren Derdiyok'un yerine oyuna dahil olan Gomis, 88. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Gomis, 15 gole ulaşarak gol krallığı yarışında iddiasını ortaya koydu.

Latovlevici ıslıklandı

Galatasaraylı futbolcu Iasmin Latovlevici, karşılaşmanın ilk yarısından tribünlerin tepkisini çekti.

Sol bekte görev alan Rumen oyuncu, ayağına top geldiğinde taraftarlarca ıslıklandı.

Sarı-kırmızılı ekibin 1-0 öne geçtiği anda yedek kulübesine çağrılan oyuncu, Fatih Terim'le yaptığı konuşmanın ardından tekrar oyuna devam etti. Terim'in oyuncusuna moral vermeye çalıştığı görüldü.

Teknik direktör Fatih Terim'in Kayserispor maçında oynatmadığı, Osmanlıspor maçına ise yedekler arasında başlattığı Younes Belhanda, müsabakanın ikinci yarısı başlarken oyuna dahil oldu.

Öte yandan, müsabakayı 36 bin 750 biletli taraftarın izlediği duyuruldu.

Muhabir: Hüseyin Eroğul, Mehmet Fatih Duman