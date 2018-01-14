Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimle ilgili, "Mayıstan eylüle kadar imza toplayanların hepsi tüydü." dedi.

ANTALYA

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le birlikte, sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampını takip eden basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan adaylarından Mustafa Cengiz'in listesinde sadece iki kişiyi tanıdığını anlatan Özbek, "Mustafa Bey'in listesini gördüm. Onlar da hizmet için buradalar. Yakından tanıdığım bir iki isim var. Onun dışındakileri tanımıyorum." şeklinde konuştu.

"Güzel bir seçim olacak"

Bazı üyelerin geçen sene olağanüstü seçim için imza topladığını hatırlatan başkan Özbek, "Mayıstan eylüle kadar imza toplayanların hepsi tüydü. Mustafa Bey'i tebrik ediyorum. Adaylığını koydu. Seçimi savunanlardan daha iyi Galatasaraylı bence. Diğer arkadaşlar da şapkalarını önlerine koyup düşünsün. Lafla peynir gemisi yürümez. Görev geldiğinde hiçbiri ortada yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da seçimlerin bayram havasında geçtiğini dile getiren Dursun Özbek, "Gerilim oluşturmak söz konusu değil. Katılım üç bini geçecek. Genel kurul üyeleri ilgi gösterecektir. Güzel bir seçim olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir sürü proje ürettik"

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte yaptıkları projelerle ilgili de şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın tarihine bakın. Tablolar ortaya koyduk. Bir sürü proje ürettik. Bizim yaptığımız projelerden yok. Başladığımız projelerin devamını sağlamamız lazım. Harika bir tesis yapacağız. Oteli açacağız. Dijital anlamda iyi bir gelir gelecek. Müthiş, tarihi yansıtan müze yaptık. Sponsor gelirlerini artırmak için çalışıyoruz. Basketbolu şirket altında toplayacağız. Spor salonu ile Aslantepe'deki arazimiz 365 gün yaşayacak bir yer olacak. Stadın altını geliştirmek için proje yapacağız."