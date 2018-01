Galatasaray ile Turkcell arasında iş birliği anlaşması

İSTANBUL

Galatasaray Kulübü, taraftarları dijital ortamda bir araya getirecek proje kapsamında Turkcell ile iş birliğine gitti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün ticaret direktörü Ali Öğüdücü, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı İsmali Bütün'ün katıldığı basın toplantısında, anlaşma imzalandı.

Projeyle ilgili bilgi veren Dursun Özbek, destek paketleriyle Galatasaray'a gönül verenlerin çok özel hizmetler alabileceğini belirterek, "Dünyanın ilk dijital operatörü olan Turkcell ile bir yandan kulübümüze gelir kazandıracak bir yandan da taraftarlarımızın hayatına değer katacak yepyeni projeyi başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyonluğa adım adım ilerlediğimiz bugünlerde taraftarlarımızdan sarı, kırmızı ve şampiyon paketlerden birini alarak, kulübümüze destek vermelerini bekliyoruz. Çok önemli bir iş ortaklığı. Yeni projeyle hem kulübümüzün hem taraftarlarımızın dijitalleşmesi anlamında çok önemli adım atılacak. Hem kulübümüz hem taraftarlarımız kazanacak. Böylesine güzel iş birliği için Turkcell'e teşekkür ediyorum." dedi.

Yaptıkları iş birliğinin dünyada örneği olmadığını savunan Özbek, şunları söyledi:

"Bu projeyle bir çatı kuruyoruz. Bütün Galatasaray ailesini Edirne'den Hakkari'ye, Van'a kadar bir çatı altında topluyoruz. Bu çatıyı Galatasaray evi olarak düşünün. Her olayı anında yaşamak, her olaya katkı vermek, her olayı paylaşmak gibi Galatasaray'ı kenetleyen ve birleştiren değerleri bir çatı altında bütün Galatasaraylılara sunuyoruz. Başkanı, futbolcusu, yönetim kurulu, taraftarı, herkes burada olacak. Galatasaray'ın kenetlenmeye en çok ihtiyaç duyduğu dönemde böyle bir çatı altında buluşmayı herkesin özlediğini düşünüyorum. Bugüne kadar başarılı olamamış birçok proje var. Herkes bir şey deniyor. Buradaki amaç taraftarları bütünleştirmek, herkesi bir çatı altında toplamak."

Projenin aynı zamanda kulübe gelir getireceğine dikkati çeken Özbek, "Bu yüksek seviyede gelir projesi. İlk aşamada 100 milyon ardından 200 milyon lira mertebesine gidiyor. Bu projeyi başarıya götürmek zorundayız. Galatasaray'a destek veren çok büyük bir proje. Sadece birleşme değil, finansal açıdan büyük destek verecek bir projenin başlangıcı. Galatasaray Başkanı olarak bütün taraftarlarımızı bu sevince ortak olmaya davet ediyorum. Galatasaray, sportif başarılarda olduğu gibi bu konuda da ilk olmanın sevincini yaşıyor. Gelin bu başarının ortağı olalım. Yaşasın Galatasaray." diye konuştu.

Sarı, kırmızı ve şampiyon paket dışında transfer paketinin olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Dursun Özbek, "Öyle bir paket yapabiliriz. Transfer haberini en önce duyacak kişiler için ayrı paket yapalım. Transfer haberini imza atılmadan önce vereceğimiz bir paket." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü, iş birliğinin ikinci aşamasının çok önemli olduğunu kaydederek, "Galatasaray taraftarlarının severek takımına destek olacağı, katkı vermekten ayrıca keyif alacağı çok önemli bir devrim gerçekleştirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Terzioğlu: "Amacımız dünyada ilkleri yapmak"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürüdüğünü vurgulayarak, "Futbol, Türk insanın bir anlamda nabzı, aşkı... Gelecek dijital bir dünya olacak, dijital bir ekonomi olacak. Nasıl fiziksel ekonominin yakıtı petrolse, dijital ekonominin yakıtı data... Amaç, Galatasaray camiasını dijital ortamda buluşturmak; Galatasaray ruhunu, hayatın parçası olan, anında hissettiren bir ortama taşımak ve sürdürülebilir bir ekonomik değer yaratmak. Böyle bir projede Galatasaray gibi güzide bir kulüple iş birliği yapmak, bu vizyonun parçası olmak bizi çok mutlu ediyor. Amacımız dünyada ilkleri yapmak. En kaliteli bilgiyi, en çok ihtiyacı olan, ondan en çok keyif alacak insanlarla buluşturmak. Dijitalleşme gibi önemli bir adımı atarken iş ortağı olarak Turkcell'i seçtiği için Galatasaray'a teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Muhabir:Ercan Doğan