Galatasaray Nagatomo'yu kiraladı

ANKARA

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Japon sol beki Yuto Nagatomo'nun, sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Galatasaray ile el sıkışıldı.

Inter'in 2011'in ocak ayında kiraladığı, 2011 yazında ise 4,5 milyon avroya bonservisini aldığı futbolcu, 210 karşılaşmada 11 gol ve 18 asist üretti. Nagatomo, Japonya Milli Takımı formasını da 101 kez giydi.

Borsaya bildirildi

Galatasaray, İtalya'nın Inter takımından sezon sonuna kadar kiraladığı Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun transferini borsaya bildirdi.

Inter'e 700 bin avro kiralama bedeli ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, sol bek Nagatomo ile de sezon sonuna kadar 850 bin avro sabit ücret karşılığında anlaştı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo ve kulübü Inter ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700 bin avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Buna ek olarak Inter Kulübüne; 2017-2018 sezonunda TFF Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamız durumunda net 200 bin avro, 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanmamız durumunda net 100 bin avro bonus ödenecektir. Futbolcuya ise 2017-2018 futbol sezonu için net 850 bin avro sabit transfer ücreti ve 2017-2018 sezonu sonunda Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamız halinde net 150 bin avro bonus ödenecektir."

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer-Ercan Doğan