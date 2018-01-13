Galatasaray'da yeni üyeler berat ve kartlarını aldı

İSTANBUL

Galatasaray Lisesinde düzenlenen organizasyonda, kulüp başkanı Dursun Özbek, divan kurulu başkanı İrfan Aktar, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Özyalçın, Nasuhi Sezgin, İsmail Sarıkaya, Ali Yüce ve Burçin Aslan ile çok sayıda davetli hazır bulundu.

Toplam 384 yeni üye için yapılan törene ilgi oldukça yüksek olurken, Tevfik Fikret Salonu'nda adeta izdiham yaşandı. Çok sayıda kişinin ayakta kaldığı etkinlikte, üyeler zaman zaman berat ve kartlarını almak için sahneye gelmekte dahi zorlandı.





"Üyelik, sorumlulukları da beraberinde getirir"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni üyelere hitap ettiği konuşmasında, misyon ve sorumluluklarına vurgu yaptı.

Kurulduğu günden beri bu topraklara, tarihin verdiği misyonla, spor kulübü olmanın çok ötesinde, geleneklerine sadık bir anlayışın temsilcileri olduklarını dile getiren Özbek, "Galatasaray, kültürel ve tarihsel mirasıyla, kazandığı başarılarla dünyanın tanıdığı bir spor kulübüdür. Sizler bu aileye katılarak, 100 yılı aşkın bir emek ve değerler bütününün parçası oldunuz. Üyelik, sorumlulukları da beraberinde getirir." dedi.

Konuşmaların ardından yeni üyelere beratları ile kartları takdim edildi.

"Özel" üye

Sarı-kırmızılı kulübün bu yılki yeni üye katılım töreninde bir ilke imza atıldı.

Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda yüzme dalında madalyaları bulunan down sendromlu sporcu Durducan Nevruz, Galatasaray Kulübünün ilk "özel" üyesi olarak tarihe geçti.

Kulüp eski yöneticilerinden Ebru Köksal'ın önerisiyle kulüp üyeliğine kabul edildiği duyurulan Durducan Nevruz'a berat ve kartını, başkan Dursun Özbek verdi.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman