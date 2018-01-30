Fotoğraf:AA/İsa Terli

İSTANBUL

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümit Özat, yaptıkları iki bireysel hatanın istemedikleri sonuca yol açtığını belirterek, "Oyunun hakkı bu gibi görülmese de kazanan haklıdır. Bu maçın bir de Ankara ayağı var. Futbolda her şey olabilir." dedi.

Özat, rövanş maçında avantajı lehlerine çevirmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, "Güzel maç oldu. İki takım da güzel oynadı. Seyir zevki iyi bir maçtı. Dışarıdan oyunu çirkinleştirenler dışında anormal bir durum yoktu. Oyuncular iyi mücadele etti. İki takımı da tebrik etmek lazım." ifadelerini kullandı.

Ümit Özat, bir basın mensubunun "Oyunu çirkinleştirenler' diyerek neyi kast ettiniz?" sorusuna ise "Anlamak isteyen anlar." şeklinde cevap verdi.

Muhabir: Hüseyin Eroğul