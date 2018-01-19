Gol düellosunda kazanan Kasımpaşa

İSTANBUL

Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi.

"Takımın mücadelesi bize umut verdi"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-2 yenilmelerine rağmen ortaya koydukları oyunun gelecek için kendilerine umut verdiğini söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda mücadele gücü yüksek bir Aytemiz Alanyaspor'un sahada olduğunu belirterek, "İkinci yarı 2-1 önde olduğumuz ve rakibin oyunu riske ettiği bölümlerde son pası daha iyi yapabilseydik ya da hücumda çoğalabilseydik üçüncü golü atabilirdik. Rakibin özellikle sağ kanattan geliştirdiği pozisyonlar var. Fofana'nın kırmızı kartı maçın en önemli kırılma anlarından biriydi." diye konuştu.

Takımda sakat oyuncuların bulunduğunu hatırlatan Karaman, "Vagner Love ve yeni katılacak arkadaşlarla kulübe zenginliği yaratabilseydik, farklı olurdu. Takımın mücadelesi bize umut verdi. Yeni arkadaşların katılmasıyla daha iyi futbol oynayıp bunu skora yansıtacağız." ifadelerini kullandı.

"Geriye düşüp kazanmak bizim için çok önemliydi"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmada son dakikalardaki mücadelenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Özdeş, maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Maçın ikinci yarısında rakibi baskı altına aldık. İki kez geriye düşüp kazanmak bizim için çok önemliydi. Oyunun ilk yarısında top bizdeyken yanlış oyunumuz, önde üretken olmamızı engelledi." dedi.

Maçın devre arasında oyuncularına, geride gereksiz pas yapmamanın önemini vurguladığını anlatan Özdeş, "Oyuncularıma öne oynamamız gerektiğini söyledim. Oyuncularımın oynama isteği ve skoru geri getirme çabalarının karşılığını, son dakikalarda aldık." diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor lehine verilen penaltıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kemal Özdeş, "Orta hakemin yeri iyiydi. Sanıyorum yan hakem penaltıyı verdi. Oyuncumun eli açık olmasından penaltıyı verdi. Puan kaybetmiş olsaydık kötü bir penaltıyla kaybetmiş olacaktık." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarı

14. dakikada Sackey'in ara pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Efecan Karaca, ceza alanına girdiği anda önde bulunan kaleci Ramazan Köse'nin üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

22. dakikada Popov'un sağdan ortasında altıpasta boş pozisyonda topla buluşan Eduok, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde kafayla filelere gönderdi ve 1-1 beraberliği sağladı.

41. dakikada Popov'un Aytemiz Alanyaspor yarı alanında orta sahaya yakın bir yerden ortasında, ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Pavelka önünde buldu. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda, yan direği sıyıran meşin yuvarlak auta gitti.

45+1. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kanattan yerden ortasında topa Emre Akbaba ayak koydu. Ceza alanında Ben Youssef'in topa müdahalesinde, hakem Yaşar Kemal Uğurlu meşin yuvarlağın Kasımpaşalı oyuncunun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45+2. dakikada Emre Akbaba, penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi: 1-2.

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

70. dakikada Pavelka'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Eduok, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu ancak meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Savunma daha sonra topu ceza alanı dışına çıkardı.

71. dakikada rakiplerinden başarıyla sıyrılan Pavelka, topu savunmanın arkasında boş durumda bulunan Eduok'un önüne bıraktı. Bu oyuncu, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

88. dakikada Welinton'un kendi ceza alanı içindeki hatasında topu önünde bulan Trezeguet, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden şutunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

87. dakikada Neumayr'ın soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Mbaye, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını 3-2 öne geçirdi.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Muhabir: Ercan Doğan