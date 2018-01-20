İSTANBUL

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye uzatma dakikalarında yedikleri golle 2-1 mağlup oldukları için çok üzgün olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuna, çok coşkulu ve güzel bir maç olduğu belirterek, şunları kaydetti:

"Son dakikada kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Golü yememize rağmen, topa sahip olmamız, kanatları fazla kullanmamız olumlu yönlerimizdi. Atak verimliliğinde ise daha iyi olmalıydık. İkinci bölgede, önde baskı yapmak istedik. Sonuca çok üzüldük. Lig devam ediyor. Bizim için iyi oyun çok önemli. Göztepe'yi önümüzdeki haftalarda daha iyi ve üst sıralarda göreceğimize inanıyorum."

"1 puana sevinecektik ama 3 puan ilk planda düşündüğümüz anlayıştı"

Oyuncularının zaman geçirmeye çalıştığı görüşlerine katılmadığını aktaran Tuna, "Lig kalitesi adına, topun oyunda kalma yüzdesi en fazla bizim maçlarda çıkıyor. Fenerbahçeli oyuncuların da yerde kaldığı anlar oldu. Bu, son dakikalarda olabilir. Hiçbir zaman kötü niyetli zaman geçirme adına bir şey yoktu. Biz bu kötü niyeti hiçbir zaman taşımadık ve taşımayacağız. Tüm planları 3 puan üzerine yapıyoruz. 1 puana sevinecektik ama 3 puan ilk planda düşündüğümüz anlayıştı." ifadelerini kullandı.

Selçuk Şahin: Bir puan alarak mutlu dönmek istiyorduk ama olmadı

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Göztepe'nin kaptanı Selçuk Şahin şanssız bir golle mağlup olduklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Buradan puan alabilecek, Fenerbahçe'yi yenebilecek bir takımız. Denedik ve galibiyeti yakalayacak pozisyonu bulduk ama olmadı. Son saniyede şanssız bir gol yedik ve mağlup olduk. Bir puan alarak mutlu dönmek istiyorduk ama olmadı. Yine de iyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik." diye konuştu.

"Organize oynayan bir takım olmak istiyoruz"

Son dakikada gelen gol yüzünden üzgün olduklarını dile getiren Selçuk Şahin, "Son saniye golü yemek her takım için çok zor. Üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Biz bu zamana kadar nasıl iyi oynayarak geldiysek bundan sonra da o şekilde devam edeceğiz. Galibiyetler alarak organize oynayan bir takım olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçın ardından saha içinde yaşanan gerginlik üzerine bir açıklama yapan Selçuk şunları kaydetti:

"Oyun içinde de Skrtel ile bir gerginlik oldu. Maç sonunda da biraz atışmaya başladılar. Ben de takım kaptanı olarak ayırmak için müdahale ettim. O da karşılık verince gerginlik oldu. Ben daha önce de söyledim Fenerbahçe forması giyen hiç kimseye yanlış bir harekette bulunmam. Orada sadece kendi takım arkadaşımı korumak için müdahalede bulundum. Hakem zaten ikimizi de cezalandırdı. Bazı Fenerbahçe taraftarlarını kırmış olabilirim ama ben Göztepe oyuncusuyum, takım arkadaşımı korumak için yapılmış harekettir."

Muhabir: Erkan Tiryaki, Hüseyin Eroğul