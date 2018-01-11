Hutchinson Beşiktaş'ta devam etmek istiyor

Fotoğraf:AA/Gökhan Balcı

ANTALYA

Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı ekibin Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenledi.

Sözleşmesinin uzatılması ile ilgili Beşiktaş yönetimiyle konuştuklarını belirten 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Her şeye açığım. Önümüzdeki günler neler gösterecek bilmiyorum ama Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum. Beşiktaş, bana ve aileme çok şey verdi. Ben ve ailem İstanbul'da olmaktan memnunuz." dedi.

Geride kalan 2 sezonda çok iyi işler yaptıklarını aktaran Hutchinson, "Aldığımız galibiyetler ve kazandığımız zaferlerle takımın öz güveni yükseldi ve deneyimi arttı. Bence bu sezon da değişen pek bir şey yok. Hatta daha güçlü bir takımımız var. Sezonun ilk yarısında beklediğimiz kadar puan toplayamadık. Ama üst üste 3'üncü kez şampiyon olabilmemiz için her şey müsait. Kadroda deneyimli ve potansiyeli yüksek genç oyuncular var. Sezonun ikinci yarısında daha iyi devamlılık yakalayarak ve performans göstererek hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Larin güçlü ve kaliteli bir oyuncu"

Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Kanadalı forvet Cyle Larin'in güçlü ve kaliteli bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

22 yaşındaki Larin'in potansiyeli çok yüksek bir oyuncu olduğunu da ifade eden Hutchinson, "Larin, ligde ve milli takımda attığı gollerle kendisini kanıtladı. Deneyim kazandı. Larin'in güçlü ve kaliteli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Bayern Münih eşleşmesi"

Atiba Hutchinson, Alman ekibi Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacak olmalarını ise şu şekilde değerlendirdi:

"Bayern Münih ile eşleştiğimiz için üzgün değilim. Bu çok büyük maç. Şampiyonlar Ligi'nde bu aşamada güçlü takımlarla eşleşirsiniz. Bayern Münih de ligdeki en güçlü takımlardan biri. Bayern Münih maçını dört gözle bekliyoruz. Kaybedeceğimiz bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar iyi performans gösterdik. Bunu devam ettirirsek onlara karşı da önemli bir iş yapabiliriz. Bu eşleşmenin tadını çıkaracağız. Umarım Bayern Münih karşısında güzel işler yaparız."

Muhabir: Emre Doğan