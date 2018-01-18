Kayserispor kupada adını çeyrek finale yazdırdı

ANTALYA
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendi.
Kupada bu turda ilk maçı da 3-1 kazanan Kayserispor, adını çeyrek finale yazdırdı.
30. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan Levent Gülen'in ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan William'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.
80. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Mendes, meşin yuvarlağı Boldrin'e gönderdi. Bu futbolcunun sağ çaprazdan vuruşunda, top ağlara gitti: 0-2.
Karşılaşma, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Muhabir: Sinan Özmüş