Kayserispor'dan Tarık Çamdal açıklaması

KAYSERİ

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında kulüplerinin Tarık Çamdal'ı istediği ve iki tarafın bu konuda görüştüğü şeklinde iddiaların olduğunu belirterek, gündemlerinde böyle bir transfer olmadığını ifade etti.

Yönetim olarak birçok bilgiyi kamuoyuyla rahatlıkla paylaştıklarını, bu gibi haberlerin yapılmadan önce kendilerine sorulması gerektiğini vurgulayan Bedir, "Her türlü soruya açık yürekle cevap veren yönetim anlayışımıza rağmen bize sorulmadan, haberimizin bile olmadığı böyle bir haberi yapanlara yakışmamıştır. Anadolu takımlarını, hele Kayserisporumuzu İstanbul takımlarının 'pilot takımı' gibi görme alışkanlığının da artık değişmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Murat Asil