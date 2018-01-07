Lucescu'dan Beşiktaş'ın Antalya kampına ziyaret

ANTALYA

Sezonun ikinci yarısı için Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günün ikinci ve son antrenmanını yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenman, bir buçuk saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketIeri ve el topu çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlı oyuncular, ardından 2 gruba ayrıldı. Domagoj Vida, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Matej Mitrovic, Pepe ve Fatih Aksoy savunma çalışırken, diğer oyuncular ise orta ve şut çalışması gerçekleştirdi.

İdman, tek kale taktik maçla sona erdi. Teknik direktör Şenol Güneş, tek kale maç sırasında oyuncularına uyarılarda bulundu.

Antrenmanın ardından Ryan Babel, Anderson Talisca, Alvaro Negredo, Orkan Çınar, Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan, şut çalışması gerçekleştirdi. Dusko Tosic ve Adriano Correia ise salonda çalıştı.

Öte yandan antrenmanı bir grup siyah-beyazlı taraftar tribünden takip etti.

Lucescu kampı ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'a Antalya'da kamp yaptığı otelde ziyarette bulundu.

Teknik direktör Şenol Güneş ile saha kenarında kısa bir süre antrenmanı takip eden Rumen teknik adama, yardımcısı Tayfur Havutçu da eşlik etti.

Muhabir: Emre Doğan