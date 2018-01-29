Medipol Başakşehir'den gol yağmuru

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenerek yeniden liderliğe yükseldi.

İSTANBUL

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında Kardemir Karabükspor'u ağırladı.

7. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu'nun soldan kullandığı korner atışında, Napoleoni'nin ceza sahası içinde gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

14. dakikada sol kanattan Clichy'nin ortasında, Visca'nın penaltı noktasında gelişine yaptığı vuruşta, top auta çıktı.

20. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Adebayor'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca, penaltı noktasında uygun durumda bulunan Gökhan İnler'e pas verdi. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

31. dakikada Caicara'nın orta sahadan vuruşunda kaleciyle karşı karşıya kalan Visca, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

38. dakikada kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın hatalı pasında topu kontrol eden Emre Belözoğlu'nun derinlemesine pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

43. dakikada Caicara'nın sağ kanattan verdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Visca, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Adebayor'a aktardı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 5-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta Visca, topun başına geçti. Bu oyuncunun vuruşunda baraja da çarpan meşin yuvarlak, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.

60. dakikada Clichy'nin soldan ortasında altıpasın önünde Arda Turan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

81. dakikada ceza sahasına giren Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası yayında topla bulaşan Bajic'in sert şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

83. dakikada sol kanattan Arda Turan'ın ortasında arka direkte topu önünde bulan Visca'nın sert şutunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı ayağıyla uzaklaştırdı.

85. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta İshak Doğan'ın ortasında, iyi yükselen Kravchenko'nun kafa vuruşunda, top auta çıktı.

89. dakikada Visca'nın kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta, kaleci topu çıkardı.

Medipol Başakşehir, ilk yarıda attığı gollerle karşılaşmayı 5-0 kazandı.

Arda Turan, Başakşehir'de ilk kez sahada

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan, karşılaşmanın 58. dakikasında Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Bursaspor mücadelesinin ikinci yarısında oyuna giren ve 1 gol atan Arda, taraftarının önünde ilk kez sahaya çıktı.

Gökhan İnler ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu Gökhan İnler, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Kardemir Karabükspor'a attı.

Sezon başında turuncu-lacivertli ekibe transfer olan Gökhan, Medipol Başakşehir ile ligde, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Avrupa kupalarında oynadığı 25. resmi maçında ilk golünü filelere gönderdi.

Bajic ilk maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in Udinese'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Riad Bajic, turuncu-lacivertli forma ile ilk maçına Kardemir Karabükspor mücadelesinde çıktı.

Bajic, karşılaşmanın 76. dakikasında Marcio Mossoro'nun yerine oyuna dahil oldu.

Muhabir: Sezer Yavuz, Hilmi Sever







