Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Japon futbolcu Yuto Nagatomo, sağlık kontrolünden geçirildi.

İSTANBUL

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Japon futbolcu Yuto Nagatomo, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nagatomo'nun Medical Park Bahçelievler Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Nagatomo'nun sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkililerinin de hazır bulunduğu kaydedildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Inter formasıyla bu sezon 9'u ilk 11 olmak üzere toplam 11 karşılaşmada sahaya çıkan Nagatomo, sözleşme imzalaması halinde Junichi Inamoto'nun ardından sarı-kırmızılı formayı giyecek ikinci Japon oyuncu olacak.

Muhabir: Sezer Yavuz