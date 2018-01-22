Olcay Şahan Fenerbahçe maçından umutlu

Trabzonsporlu oyuncu Olcay Şahan, "Ligde 9 maçtır yenilmiyoruz ancak son 2 karşılaşmada berabere kaldığımız için üzgünüz. Fenerbahçe maçında inşallah bunları unutturacağız." dedi.

İSTANBUL

Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları karşılaşmayı kazanarak, son 2 haftadaki puan kayıplarını telafi etmek istediklerini söyledi.

Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri Töreni'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Olcay, ikinci yarıya iyi başlamadıklarını ancak önlerindeki karşılaşmaları kazanarak iddialarını sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle çıkış yakaladıklarını kaydeden bordo-mavili oyuncu, "Ligde 9 maçtır yenilmiyoruz ancak son 2 karşılaşmada berabere kaldığımız için üzgünüz. Fenerbahçe maçında inşallah bunları unutturacağız." değerledirmesinde bulundu.

Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmada eksiklerinin olacağının hatırlatılması üzerine Olcay, şunları söyledi:

"Kırmızı kart cezalısı var. Trabzonspor geniş bir kadroya sahip. Hubocan olmazsa başka oyuncu olur. Eksiklerden fazla endişeli değiliz. Futbol takım oyunu. Trabzonspor büyük bir camia ve büyük bir kadrosu vardır. O yüzden üstesinden geleceğiz."

Geçmiş sezonlarda formasını giydiği Beşiktaş'tan takım arkadaşı olan ve İngiltere temsilcisi Everton'a transfer olan Cenk Tosun ile sürekli konuştuklarını vurgulayan Olcay Şahan, "Cenk benim kardeşimdir. Onun için her şey yolunda. Zamana ihtiyacı var. Devre arasında gitmek kolay değil. Türkiye'de tarihe geçmek de kolay değil. Türkiye'nin en büyük bonservis bedeliyle gitti. İngiltere'de daha başarılı olacağına ve daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Muhabir: Ercan Doğan







