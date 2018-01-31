Saivet'in gözü Avrupa'da

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Newcastle United'dan sezon sonuna kadar kiraladığı orta saha oyuncusu Saivet, kırmızı-beyazlı ekip ile Avrupa kupalarına katılmak istiyor.

SİVAS

Demir Grup Sivasspor'un, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Senegalli futbolcu Henri Saivet, kırmızı-beyazlı formayla Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Saivet, Türkiye'de oynayan futbolcu arkadaşlarına Sivasspor'u sorduğunu ve kırmızı-beyazlı takım hakkında araştırma yaptığını belirterek, "Çok iyi referanslar söylediler, onun için burayı tercih ettim." dedi.

Kırmızı-beyazlı ekibin başarısı için çalışacağını dile getiren Saivet, "Buraya takımımı üst sıralara taşımak ve belki de Avrupa kupalarına gitmek için geldim. Bana sosyal medyadan ilgi gösteren taraftarlara teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım ve Galatasaray maçında forma şansı bulmak istiyorum." diye konuştu.

Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten de Saivet'in transferinden mutlu olduklarını dile getirdi. Saivet ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu anlaştıklarını aktaran Taşseten, "İnşallah güçlü ve daha iyi bir takım olacağız. Yiğidoları bundan sonra hiçbir bahane olmadan maçlara bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşseten, kırmızı-beyazlı ekibin Saivet ile transferi noktaladığını sözlerine ekledi.

Saivet sözleşme imzaladı

Bu arada Saivet, Sivasspor Kulübü Başkanvekil Erdal Sarılar'ın ofisinde kendisini Demir Grup Sivasspor'un renklerine bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun kariyeri hakkında bilgiler verildi. Açıklamada, "Henri Saivet'e Sivas'a hoş geldin diyor, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kırmızı-beyazlı ekibin devre arası transfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan Paul Papp ve dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncu Robinho'yu transfer ettiği de anımsatıldı.

Muhabir: Halife Yalçınkaya