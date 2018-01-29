Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 19. haftası, Medipol Başakşehir'in liderliğiyle tamamlandı.

anasayfa > spor, futbol 29.01.2018

Süper Lig'de görünüm

ANKARA

Süper Lig'in 19. haftası, Medipol Başakşehir'in liderliğiyle tamamlandı.

Haftaya lider giren Medipol Başakşehir, kapanış maçında ağırladığı lig sonuncusu Kardemir Karabükspor'u 5-0 yendi. Puanını 42'ye çıkaran Başakşehir, liderliğini korudu.

Seyircisi önünde oynadığı Osmanlıspor karşılaşmasını 2-0 kazanan Galatasaray, 41 puanla zirve takibini sürdürdü.

Şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşıyan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, 1-1 sonuçlandı.

Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek, haftayı kayıpsız geçti.

Süper Lig'in 19. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: 2-1

Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: 3-1

Göztepe-Kayserispor: 1-1

Galatasaray-Osmanlıspor: 2-0

Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor: 1-1

Trabzonspor-Fenerbahçe: 1-1

Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor: 5-0

20. hafta programı 

2 Şubat Cuma:

20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

4 Şubat Pazar:

13.30 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)

13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

5 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

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