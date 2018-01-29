Süper Lig'de görünüm

ANKARA
Süper Lig'in 19. haftası, Medipol Başakşehir'in liderliğiyle tamamlandı.
Haftaya lider giren Medipol Başakşehir, kapanış maçında ağırladığı lig sonuncusu Kardemir Karabükspor'u 5-0 yendi. Puanını 42'ye çıkaran Başakşehir, liderliğini korudu.
Seyircisi önünde oynadığı Osmanlıspor karşılaşmasını 2-0 kazanan Galatasaray, 41 puanla zirve takibini sürdürdü.
Şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşıyan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, 1-1 sonuçlandı.
Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek, haftayı kayıpsız geçti.
Süper Lig'in 19. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: 2-1
Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: 3-1
Göztepe-Kayserispor: 1-1
Galatasaray-Osmanlıspor: 2-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor: 1-1
Trabzonspor-Fenerbahçe: 1-1
Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor: 5-0
20. hafta programı
2 Şubat Cuma:
20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
4 Şubat Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)
13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)
5 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
Muhabir: Hüseyin Burak Demirer