Fotoğraf: AA/Gökhan Balcı

ANTALYA - Emre Doğan

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in ilk yarısında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun kendisine verdiği 5 maçlık cezayla ilgili, "Adaletin aranacağı bir ortamda yarışmıyoruz." dedi.

Okan Buruk, yeşil-siyahlı ekibin ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da yaptığı kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-2 yenildikleri maçta hakem tarafından haksız bir şekilde tribüne gönderildiğini herkesin gördüğünü savunan Buruk, "Adaletin aranacağı bir ortamda yarışmıyoruz. Bizim hakkımızı arayacak kimse yok. Bu kararları abartılı buluyorum. Karşılaşmada hakaret ya da benzeri şeyler yok. Galatasaray maçının ardından bana verilen 5 maçlık ceza adil değil. Ama 'Adil ne var.' derseniz çok fazla bir şey yok. O yüzden bunları çok fazla önemsemiyoruz. Bu maç bize zarar verdi." ifadelerini kullandı.

Yeşil-siyahlı ekibin Portekizli savunma oyuncusu Miguel Lopes'e Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kartın ardından verilen 4 maçlık cezanın da çok ağır olduğunu vurgulayan 44 yaşındaki teknik adam, "Verilen cezalarda bir standart olmadığı zaman hiçbir şeye inanmıyorsunuz. Güveninizi kaybediyorsunuz. Benim bir maç cezam kaldı. Bu cezamı da kupa maçında çekeceğim. Ardından tekrar takımımın başında olacağım." diye konuştu.

"2-3 transfer daha yapmak istiyoruz"

Okan Buruk, devre arasında kadrolarına 2-3 oyuncu daha katmak istediklerini aktardı.

Kardemir Karabükspor ile yollarını ayıran Yevgen Seleznov ile anlaştıklarını söyleyen Buruk, "Bütçemize göre transfer yapmak istiyoruz. Ligin bu anlamda en doğru hareket eden takımlarından biriyiz. İmkanlarımızı biliyoruz. Kasamıza giren ve harcayacağımız para belli. Eğer şartlar oluşursa 2-3 transfer daha yapmak istiyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. İnşallah kadromuz genişler. İlk yarıda bunun sıkıntısını yaşadık." şeklinde görüş belirtti.

"VAR faydalı olacak"

Teknik direktör Okan Buruk, gelecek sezondan itibaren Süper Lig'de uygulanmaya başlaması planlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin faydalı olacağına inandığını dile getirdi.

Maçlarda takımların ve hakemlerin birbirlerinden şikayetleri olduğunu anlatan Buruk, "Herkesin haklı taraftarı var. VAR uygulanmaya başlanınca daha adaletli olacak. Avrupa'da da kullanılıyor. VAR'ın bazı açık pozisyonlarda takımların haklarının doğru bir şekilde teslim edilmesi anlamında faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii oyunun durduğu zamanlar da olacak. Çok net penaltı, ofsayt ve kımızı kartın ortaya çıkabilmesi için zaman zaman maçlar da durabilir." değerlendirmesinde bulundu.