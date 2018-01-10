Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay, transfer çalışmalarına ilişkin "Oyuncuya ihtiyacımız var. Tek amacımız kupaya kadar transferlerden en az ikisini yapabilmek. Ancak transferde net bir durum henüz yok." dedi.

Fotoğraf: AA/Şebnem Coşkun

ANTALYA

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde TFF 3. Lig 2. Grup ekibi 1461 Trabzon ile oynadığı mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Futbolcuların kamptaki performanslarını değerlendiren Çalımbay, şöyle konuştu:

"Oyuncularımızdan performanslarını üst seviyeye çıkarmalarını istiyoruz. Arkadaşlarımız gayretli bir şekilde çalışıyor ama daha da gayretli olması gereken arkadaşlarımız var. Onların da bir an önce tekrar kendi kapasitelerine ulaşması gerekiyor. Şu anda tek düşüncemiz Konyaspor maçları."

"Oyuncuya ihtiyacımız var"

Bordo-mavili takımın transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Çalımbay, şunları ifade etti:

"Bizim oyuncuya ihtiyacımız var. Sol bek zaten şart, iyi bir kanat oyuncusu kesinlikle şart. İki kanat oyuncusu büyük ihtimalle bizden ayrılacak. Bir de tabii stoper gerek. Gerçekten ihtiyacımız var. Tüm yönetim, başkan, herkes uğraşıyor. Devre arası transfer yapmak çok zor. Belirli kriterlerimiz var, onun dışına çıkamıyoruz. Tek amacımız kupaya kadar transferlerden en az ikisini yapabilmek. Ancak transferde net bir durum henüz yok. Kesinlikle sol bekte ihtiyacımız var, Mustafa olsa bile var. Tek kişi ile gidemezsiniz."

Olcay Şahan: İnşallah ikinci yarıya güzel başlayabiliriz

Bordo-mavili takımın orta saha oyuncusu Olcay Şahan ise Atiker Konyaspor maçıyla Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Kampın güzel geçtiğini anlatan Olcay, "Allah'a şükür sakatlığımız yok. İnşallah buradan dönüp Konya maçıyla ikinci yarıya güzel başlarız." dedi.

Deneyimli futbolcu, performansıyla ilgili bir soru üzerine, "Benim performansımı sizler zaten her gün değerlendiriyorsunuzdur, o yüzden kendimi değerlendirmeme gerek yok. Tam bir sene önce Trabzon'a geldim, gelişim çok güzeldi. İnşallah yarın itibarıyla geldiğim dönemdeki gibi devam edebilirim." ifadelerini kullandı.



Olcay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını tebrik ederken, onlarla fotoğraf çektirdi.

Muhabir: Hilmi Sever