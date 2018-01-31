Trabzonspor Volkan Şen'in sözleşmesini feshetti

TRABZON

Trabzonspor Kulübü, Volkan Şen'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Volkan Şen arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor, Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden milli futbolcu ile sezon başında 2 yıllığına anlaşmaya varmıştı.

Muhabir: Selçuk Kılıç