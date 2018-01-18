ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından çıkan olaylarda direnişin sembolü haline gelen Fevzi el-Cuneydi AA'yı ziyaret etti.

ANKARA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Filistin'de çıkan olaylarda çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, Anadolu Ajansı'na (AA) konuk oldu.

AA çalışanları Kudüs direnişinin sembolü Cüneydi'yi çiçeklerle karşıladı Çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, Anadolu Ajansı'na konuk oldu. 18.01.2018

Esenler Belediyesi'nin davetiyle Türkiye'ye gelen Cuneydi AA'yı ziyaret etti ve girişte çiçeklerle karşılandı. AA'nın yayını sonrası tüm dünyada Kudüs direnişinin sembolü haline gelen fotoğraf, Cuneydi'nin katılımıyla silahlar yerine çiçeklerle yeniden canlandırıldı.

Cuneydi, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu tarafından kabul edildi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Cuneydi'nin babası Muhammed el-Cuneydi de ziyarette hazır bulundu.

Filistinli Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil şehrinde gözleri bağlanarak çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

İşgal altındaki Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Cuneydi 10 bin şekel (yaklaşık 11 bin Türk lirası) kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Cuneydi 19 Şubat'ta yeniden yargılanacak

Cuneydi, 19 Şubat 2018’de yeniden askeri mahkemede yargılanacak.

Muhabir: Zuhal Demirci