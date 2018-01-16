Başbakan Yıldırım, "Enerji üretimimizi 2019 yılına kadar 110 milyar kilovatsaate çıkararak cari açığı azaltacağız. Amacımız 2023 yılına kadar enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmak." değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, "HES’ler cari açığımızın kapanması hususunda olumlu katkı sağlıyor. Enerji üretimimizi 2019 yılına kadar 110 milyar kilovatsaate çıkararak cari açığı azaltacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Enerjide dışa bağlı bir ülkeyiz. Sağlam, dengeli, sürdürülebilir bir enerji strateji hedefi ile yatırımlarımıza devam ediyoruz. Amacımız 2023 yılına kadar enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmak."

"HES projelerini hayata geçirmek zaruret"

Türkiye'nin enerji ihtiyacının her geçen gün arttığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye enerji ithal eden bir ülke konumunda bulunuyor ve enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor. Bu nedenle Türkiye açısından HES projelerini hayata geçirmek bir zaruret. Ülkemizin 2016 yılı elektrik tüketimi 278,4 milyar kilovatsaat. Bu rakamın yaklaşık 67 milyar kilovatsaatlik kısmı HES'lerden üretilen elektrikten karşılandı. Böylece 2,5 milyar dolar doğalgaz ithalatının önüne geçilmiş oldu."