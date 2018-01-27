Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Harekatın 8. gününde çalışmalar planlandığı şekilde gidiyor, Bu harekat bir tercih değil, bir keyfiyet değil, bir mecburiyet sonucu yapıldı." dedi.

İSTANBUL

Başbakan Binali Yıldırım, Okan Üniversitesi Hastanesi Acıbadem Polikliniğinin açılış töreninde konuştu.

Harekatın 8. gününde çalışmaların planlandığı şekilde gittiğini, herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını vurgulayan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu harekat, bir tercih değil, bir keyfiyet değil, bir mecburiyet sonucu yapıldı. Herkes bir şey söylüyor. Yani sizin İran'dan Akdeniz'e kadar bütün hudutlarınız ötesinde bir şer koridoru oluşacak, buraya bir terör sözde devleti yapılanması içerisine girişilecek, Türkiye de böyle hiçbir şey yapmadan bekleyecek... Böyle bir şey olur mu?

35-40 yıldır bizim bu terör örgütüne karşı ne mücadele verdiğimiz, bizi ne kadar meşgul ettiğini bütün dünya biliyor. Şimdi Irak'ta olan bu mücadele, bu operasyonları Suriye alanına da yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Yaptıkları bu. PKK, Irak'ta konuşlanmıştı, orada emperyalistler desteğini veriyordu. Şimdi yetmedi, Suriye'ye de taşımaya karar verdiler. Maksat Türkiye'yi kuşatmak, Türkiye'nin enerjisini azaltmak, Türkiye'yi meşgul etmek, gelişmesini, kalkınmasını geciktirmek. Plan çok açık, çok alçakça ama Türkiye buna pabuç bırakmaz. Bu millet buna asla izin vermez.

Nitekim Afrin Operasyonu başlar başlamaz millet 15 Temmuz'daki gibi kenetlendi. Her türlü farklı fikirde, farklı düşüncede, farklı siyasi tercihte olan vatandaşlarımız bir oldu, beraber oldu, kardeş oldu ve birlikte ay-yıldızlı bayrağımız altında birleştik. Çok şükür kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Özgür Suriye Ordusu'nun kahraman evlatları bu operasyonu başarıyla sürdürüyor."

"Türkiye, eski Türkiye değil"

"Terör örgütü ile iş birliği yaparak, iş tutarak başka bir terör örgütü yok edilebilir mi?" diye soran Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın ülkemizde siyasileri de birleştirdiğini, hem ana muhalefet hem MHP'nin genel başkanlarına gelişmeleri ve operasyonun detaylarını anlatma fırsatı olduğunu anlatarak, "Tek ses ve tek yürek olarak milletimizle beraber kahraman ordumuzun, Mehmetçiklerimizin başarısı için duamız, desteğimiz devam ediyor. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Unutmasınlar ki bu millet, 80 milyon, onların arkasında. Başka bir şeye de ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin bu ve buna benzer operasyonları 40 yıldır yaptığına dikkati çekerek, "Bu operasyon üzerinden bizim ekonomimize operasyon çekmeye çalışanların da iyi bilmesi lazım; Türkiye eski Türkiye değil, yatırımlar devam ediyor, açılışlar devam ediyor, vatandaşın normal yaşamı devam ediyor. Elhamdülillah ekonomimiz güçlü, ufak tefek dedikodulara, operasyonlara pabuç bırakacak bir ülke değiliz. Üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya, refahı arttırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.