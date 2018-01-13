NİĞDE

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 5 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kahramanlar ve şehitler diyarı Niğde'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Demokrasiye sonuna kadar inandıklarına, kimseyi kendilerine benzetme arzusunda olmadıklarına dikkati çeken Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye özgürlüklerin ülkesidir. Bu topraklarda her vatandaş inandığı gibi yaşama hakkına sahiptir. Herkes inandığı gibi kendisini ifade etmek hakkına sahiptir. Herkes özgürce bütün haklardan yararlanırken ülkemizin, devletimizin bölünmez bütünlüğüne saygı gösterecek, riayet edecek. Unutmayalım, emperyalistler hiçbir zaman ülkemiz üzerindeki planlarından vazgeçmeden içimizde işbirlikçiler bulunca gücümüzü azaltacak projeleri, planları hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bizim gözümüzde terör bir sonuçtur. Geri planda emperyalistlerin emelleri, hedefleri vardır. Bu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmak için milletçe birbirimizi daha çok seveceğiz, daha fazla kenetleneceğiz."

Yıldırım, temel hak ve hürriyetler, ülkenin birliği, toprak bütünlüğü, milletin birliği ve istiklalin sembolü ay yıldızlı bayrağın tartışma konusu olamayacağını vurguladı.

"Tek muradımız vatandaşımızın rızasını kazanmaktır"

Her vatandaşın, bu güzel Türkiye'de ayrı itibara sahip olduğunu anlatan Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Siyasetten tek muradımız var, bu ülkeye hizmet etmek, bu ülkenin yüzünü güldürmek. Gerisi angaryadır, teferruattır. Tek muradımız vatandaşımızın rızasını kazanmaktır. AK Parti, Türkiye'nin mutluluğuna, huzuruna kendini adamış kadroların partisidir. AK Parti hizip yapan bir parti değildir. Bir zümre veya sınıfın partisi de değildir. AK Parti, liderinden mahalle temsilcisine, Başbakanından sandık müşahidine, 'Önce Türkiye' diyenlerin partisidir. 'Önce Türkiye önce adalet, önce kardeşlik, terörle mücadele ve milli mutabakat.' AK Parti, tutuculuğa teslim olmayan, gelecek vizyonu olan bir partidir. Gelecek vizyonumuz milletin birliğini, kardeşliğini sağlamış, terörü tedavülden çıkarmış bir ükedir. Bugüne kadar imkansız denenleri başardık. Büyük zorluklardan, imtihanlardan geçtik. Bunu da başaracağız. Kimse bizi yolumuzdan, istikametimizden alıkoyamayacaktır. Türkiye, milli mutabakatla, ittifakla gücünü birleştirmeye, büyümeye devam edecektir. Başkalarının yıkıcı ve eleştiri dolu eylemleri, bizi asla yolumuzdan çevirmeyecek. Biz inşa etmeye, kırgın gönülleri kazanmaya devam edeceğiz. Bizim için ülkemizin, vatandaşlarımızın geleceği, güvenliği her şeyin üzerindedir."

"Bu adaları teslim edenlere sor"

Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Bugün konuşmasında diyor ki 'Benim efendim sözüm var, adaları geri alacağım.' 'Adalar bizim mi, Yunanistan'ın mı?' diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracağına git de zamanında bu adaları teslim edenlere sor. Bu adalar ne zaman teslim edildi oraya? Onun hesabını, git de bu adaları onlara teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma bak, konuştum mu altından kalkamazsın." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin güney sınırlarından ülkemize, insanımıza yapılan saldırıların, tacizlerin elbette karşılıksız kalmayacağını cümle alem bilmelidir." diyen Yıldırım, "Bu ülkeye içeriden ve dışarıdan terör marifetiyle zarar vermek isteyenler, misliyle karşılığını alacaktır." şeklinde konuştu.

"Destekleri 2017'nin tam iki katına çıkaracağız"

Başbakan Yıldırım, "Patatesin merkezi Niğde. Bunu biliyoruz. 2018'de yapacağımız destekleri, 2017'nin tam iki katına çıkaracağız. Hiç merak etmeyin, patatesiniz yerde, depoda kalmaz. Geçen sene 2 milyon lira destek vardı, bu sene 4 milyon olacak." dedi.

Muhabir: Mümin Altaş