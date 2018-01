KOCAELİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi'nde konuşuyor https://t.co/xT15xFA6FB — AA Canlı (@AACanli) 27 Ocak 2018

"394 terörist etkisiz hale geldi"

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Erdoğan, "Bu Afrin operasyonu var ya işte bak millet aynen 15 Temmuz gibi şimdi de Afrin'e yürüyor. İşte gittim gördüm. Askerimizi, subaylarımızı, generallerimizi gördüm. Allah’ıma hamdettim. Bu sabah itibarıyla 394 terörist etkisiz hale geldi. 20 şehidimiz var, ÖSO ve Mehmetçik olmak üzere." dedi.

"Rabbimiz 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak bilemezsiniz' buyuruyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, Mehmetçik'in bu müjdeye ulaşırcasına, bu müjdeye kavuşurcasına Afrin'e yürüdüğünü, Allah'ın izniyle Münbiç'e yürüyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımızı taciz eden, bu vatana ihanet edenler bedelini ödeyecek. PKK'sı, PYD'si, YPG'si, DEAŞ'ı, FETÖ'sü, hepsi bunu ödeyecek. Onun için de bu mücadele, kararlı bir mücadele." dedi.

"Olduğu anda beraber gideceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları üyelerinin "Reis, bizi Afrin'e götür" tezahüratları üzerine, "Afrin'in kenar kıyılarına ben gittim. Komutana sordum, 'Ne durumdayız, ihtiyaç var mı?', 'Şimdilik henüz yok' dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz." karşılığını verdi.

"Bugün de bu mirası biz sürdürüyoruz"

Türkiye'nin, tarihinin her döneminde kendi sınırlarının çok ötesinde sorumluluklar üstlenmiş bir ülke olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Ecdadımız Güney Asya'nın uçlarından Afrika'nın derinliklerine, Avrupa'nın farklı köşelerinden Orta Asya'ya kadar her yerde bu sorumlulukların yerini getirmenin gayreti içinde olmuştur. Bugün de bu mirası biz sürdürüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Suriye sınırları boyunca yaşanan tacizler, vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik tehditler karşısında daha fazla sabretme imkanlarının kalmadığının altını çizdi.

Bıçağın kemiğe dayandığını belirten Erdoğan, ülkede yaşayan 3,5 milyon Suriyelinin kendi evlerine dönüp, huzur içinde hayatlarını sürdürmelerini sağlamanın sorumluluğunu da hissettiklerini ifade etti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hatta daha da ötesi, Suriye toprakları içinde terör örgütlerinin tasallutu altında inim inim inleyen kardeşlerimizin yardımına koşmayı da görevimiz olarak görüyoruz. Zaman zaman tekrarladığım bir ifade var, ülkemizin fiziki sınırları başkadır, bizim gönül sınırlarımız bambaşkadır. 'Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor gardaşım. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor gardaşım.' Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yoktur ama gönül sınırlarımız içindeki hiçbir kardeşimizin mahzun kalmasına hele hele zulüm görmesine de seyirci kalamayız.

Ülkemizden binlerce kilometre uzaklıktaki Arakan Müslümanlarına sahip çıkan bir Türkiye, Hatay'ın, Kilis'in, Gaziantep'in hemen karşısındaki Suriye topraklarında yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize nasıl sırtını dönebilir? Peki, 12 bin kilometre uzaklıktan buraya gelenlere ne demeli?

"Mehmedim, Mehmetçik'im Afrin'e yürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbimiz, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak bilemezsiniz' buyuruyor. İşte bu müjdeye ulaşırcasına, bu müjdeye kavuşurcasına benim Mehmedim, Mehmetçik'im Afrin'e yürüyor Allah'ın izniyle." şeklinde konuştu.

"Türkiye, öz kardeşlerinin feryatlarına nasıl kulaklarını tıkayabilir"

Erdoğan, "Afrika'nın en ücra köşelerinde insanların yaralarını sarmanın, dertlerine derman olmanın çabası içindeki bir Türkiye, öz kardeşlerinin feryatlarına nasıl kulaklarını tıkayabilir. Terör örgütleri dünyanın başka yerinde eylem yapınca her türlü müdahaleyi, her türlü kınamayı, her türlü tepkiyi hak ediyor da iş Suriye'ye gelince mi dokunulmazlık kazanıyorlar?" diye konuştu.

"Sınırsız bir coğrafyanın umudu olan Türkiye'yiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz koskoca bir coğrafyanın, adeta sınırsız bir coğrafyanın umudu olan Türkiye'yiz. Çünkü biz arkasında yüz milyonlarca kardeşinin duası olan Türk milletiyiz. Varsa bu onurlu duruşun bir bedeli, onu ödemeye de hazırız. Nitekim tarih boyunca olduğu gibi dün çukur eylemlerinde, 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanı'nda, bugün Zeytin Dalı Operasyonu'nda, yarın da neresi gerekiyorsa orada bu bedeli ödemekten asla çekinmeyeceğiz."

"Kendi ahlakımızdan vaz mı geçeceğiz?"

"İnsanlık vicdanı, Suriye'de katledilen çoğu çocuk ve kadın 1 milyon insanın karşısında nasır tuttu. Biz kendi ahlakımızdan vaz mı geçeceğiz?" diyen Erdoğan, "Asla böyle yanlış bir yola düşmedik, düşmeyeceğiz. Amerikalı, Avrupalı, Çinli için, diğer ülkeler için Suriye, Irak, Kuzey Afrika coğrafyaları ve buralarda izledikleri politikalar, günlük çıkarları bakımından elverişli gördükleri taktik bir araç olabilir ama bizim için bu coğrafyanın Karadeniz'den, Ege'den, Akdeniz'den, İç Anadolu'dan, diğer bölgelerimizden bir farkı yoktur." ifadesini kullandı.