Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin, "Şunu çok açık, net söylüyorum; bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yoktur ve olay Kürt koridoru meselesi de değildir. Olay terör koridorunu bizim yok etme meselesidir" dedi.

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, Ankara Sanayi Odasının bir gelenek haline getirdiği törende katılımcılarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ödül alan 54 şirketi ve yöneticilerini tebrik etti.

Türkiye'nin bir istikrar ve istikbal davası olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bu davada hudutlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse, ekonomimizin güçlenmesi, gelişmesi de o derece ehemmiyete sahiptir. Çünkü güçlü bir ekonomik zemine oturmayan özgürlük mücadelelerinin kalıcı zaferlere ulaşma imkanı da yoktur." diye konuştu.

Erdoğan, bugün kahraman güvenlik güçlerinin sınırların içinde ve dışında yakın tarihin en büyük mücadelelerinden birini yürüttüğünü belirterek, bir yandan bölücü terör örgütüyle diğer yandan FETÖ ihanet çetesiyle, irili ufaklı daha pek çok terör oluşumuyla mücadelenin devam ettiğini söyledi.

"Olay terör koridorunu bizim yok etme meselesidir"

Türkiye sınırları boyunca oluşturulmak istenen, milli birliği ve toprak bütünlüğünü tehdit eden terör koridoruna ilk hançeri Fırat Kalkanı Harekatı'yla vurduklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bazı yazar çizerler, özellikle bizim bu operasyonlarımızı 'Kürtlere karşı yapılmış operasyonlar' olarak ilan edip hedeften saptırma gayreti içine giriyorlar. Şunu çok açık, net söylüyorum, bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yoktur ve olay Kürt koridoru meselesi de değildir. Olay terör koridorunu bizim yok etme meselesidir. Böyle bir anlayışı, böyle bir yazıyı yazan da eğer kalkıp gerçekten bu ülkede az çok mürekkep yalamış, hele hele askerin içinde de görev almış birileri olursa bu bizi ciddi manada üzer. Dolayısıyla Kürt koridoru nedir, terör koridoru nedir, bunu ben burada anlatacak değilim. Bunu kendilerinin anlaması lazım.

Şu anda Suriye'nin kuzeyinde bize karşı yönelmiş kaç yıldır devam eden tacizler var. İşte bugün Hatay'da enerji santralimizin olduğu yere attıkları havanla bir şehidimiz var. Tabii ki böyle bir mücadele içinde şehidimiz de gazilerimiz de olacak. Bu karşılıksız da kalmayacak. Bunun bedelini çok çok ağır ödüyorlar, ödeyecekler. Ama biz bu yoldan geri duramayız. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır."

"Afrin'den geri adım atmak yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin hallolacaktır" dediklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Afrin'den geri adım atmak yok. Biz bunu Rus dostlarımızla da konuştuk, mutabakatımız var. Diğer koalisyon güçleriyle de konuştuk. Amerika'yla da konuştuk. Ama biz Amerika'yı bir şeye ikna edemedik. Neydi o? Biz kendilerine dedik ki 'Siz DEAŞ terör örgütü ile mücadeleyi niçin bir terör örgütüyle yapıyorsunuz? Niçin PYD, YPG, PKK gibi terör örgütüyle yapıyorsunuz? Gelin bunu stratejik ortağınız olan Türkiye'yle beraber yapın. Beraber yapalım, biz buna varız. Onları bir kenara koyalım, terörü güçlendirmeyelim.' Dediler ki 'bizim generallerimiz bize, Türkiye'nin bu işe tahsis ettiği ekip veya ordu yeterli değil.' Dedim ki, 'Bakın yanlış söylüyorsunuz, sizin generalleriniz size yanlış söylüyor.'"

"Siz yolunuza, biz yolumuza"

Bunları ikili görüşmede de heyetler arası görüşmede de ABD Başkanı Donald Trump'a söylediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakat dinlemediler. 'Siz bilirsiniz.' dedik. Siz yolunuza, biz yolumuza." dedi.

Amerika'nın bu bölgeye zırhlı taşıyıcılardan mühimmata varıncaya kadar 5 bin tır silah getirdiğine dikkati çeken Erdoğan, bütün bunların terör örgütlerine dağıtıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın 20 üssü olduğunu ifade ederek, bunları Türk halkının bilmesi gerektiğini söyledi.

Kimsenin "Bizim haberimiz yoktu, bilmiyorduk" deme lüksünün olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Şu anda 2 bin kadar kargo uçağıyla ayrıca bu bölgeye silah taşımıştır. Bütün bunlar söylendiği zaman bir de bize maalesef doğru konuşmuyorlar. Bunların hepsini biz biliyoruz. Bize bu noktada hiç olmazsa dürüst davranın. Şu ana kadar, bu dürüstlüğü göremedik. Biz de Rusya'yla yaptığımız görüşme çerçevesinde şu anda yolumuza devam ediyoruz. Afrin'de Mehmetimiz, Mehmetçiğimiz görevini ifa ediyor, ifa etmeye de devam edecek." diye konuştu.

"Ülkemizin, hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur, olmamıştır"

Dünyaya seslenen Erdoğan, "Tüm dünyaya, milletin evinden ilan ediyorum. "Ülkemizin, hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur, olmamıştır." dedi. Erdoğan, Türkiye'nin bu operasyonlardaki temel amacının, milli güvenliğinin yanında Suriye'nin toprak bütünlüğü ile Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

Herkesin gözü önünde Suriye topraklarının bir kısmı üzerinde, bölgede, bölge halklarının tarihi, kültürel ve sosyolojik gerçekleriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir yapının inşa edilmeye çalışıldığını ifade eden Erdoğan, bu yapı Türkiye için ne kadar büyük tehditse, Suriye, Irak, İran ve hatta tüm bölge için de aynı derecede hayati bir tehdit olduğuna işaret etti.

"Tarih bunun şahididir"

"Biz kendimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin güvenliğini, huzurunu ve geleceğini savunuyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Halen ülkemizde hayatlarını sürdüren 3,5 milyon Suriyeli misafirimizin kendi yurtlarına, evlerine dönebilmelerinin, bizim sağlayacağımız huzur ve güven iklimiyle mümkün olduğunu biliyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunu bizzat yaşayarak gördük. İdlib'de ve Afrin'de de aynı huzur ve güven iklimini tesis ettiğimizde, yüz binlerce Suriyeli kardeşimiz, kendi yurtlarında, kendi evlerinde hayatlarını sürdürme imkanına kavuşacaktır. Bu açık gerçeğe rağmen, yaptığı meşru operasyonlar sebebiyle Türkiye'yi eleştirenlerin hiçbirinin derdi, Suriye halkının sıkıntılarının çözümü ve geleceği değildir.

Yaklaşık 6 milyonu ülke dışında olmak üzere 13 milyon Suriyelinin çektiği acılar, başkalarının umurunda olmayabilir ama bizim umurumuzdadır. Çünkü, bunların hepsi de Arap'ıyla Türkmen'iyle, Kürt'üyle bizim kardeşimizdir, tarih bunun şahididir."

Türkiye'nin Afrin'de Kürtlere karşı değil, oradaki terör örgütüne karşı mücadele ettiğinin altını çizen Erdoğan, Afrin'de yüzde 55 Arap, yüzde 35 civarında Kürt, kalanın ise Türkmen olduğunu söyledi. Erdoğan, "Kimse kalkıp da 'bu böyledir' diyemez ama orada bir terör örgütü var. Çok yakında görülecektir ki terör örgütünün baskısı ortadan kalktığında bize en büyük teşekkür Afrin'deki Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimizden gelecektir." dedi.

"Afganistan'da sizin süreniz belli oldu mu, Irak'ta bitti mi bu süre"

Erdoğan, sürekli Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarıyla iletişim içinde olduklarını ifade ederek, harekata ilişkin gelişmeleri her an yerinde takip ettiklerini dile getirdi.

Operasyonun ne zaman biteceğine ilişkin olarak da Erdoğan, şunları kaydetti:

"Afrin operasyonu tıpkı Fırat Kalkanı gibi, hedeflerine ulaştığında sona erecektir. Bazıları diyor ki, bunu diyen de enteresan, Amerika, 'Süre belli olmalı, fazla uzun olmamalı'. Peki o zaman ben de Amerika'ya soruyorum, Afganistan'da sizin süreniz belli oldu mu, ne zaman bitecek o? Biz iktidara gelmeden önce siz Irak'a girdiniz. Irak'ta bitti mi bu süre, hala Irak'tasınız. Şimdi kalkıp, buraya da girdiniz, koalisyon güçleriyle buradasınız. Bunun süresi olur mu? Böyle bir savaş, matematik bir olay değil ki. Nasıl böyle bir şey sorarsın? Bunları anlamak mümkün değil.

Ne zaman iş biterse, bizim orada durmaya da zaten merakımız yok, çekilmesini biliriz. Bunun için de birilerinden icazet almak gibi bir derdimiz yok. Bunu da bilmeniz lazım."

Ekonomideki büyüme

Erdoğan, ekonomideki büyümeye ilişkin, şunları söyledi:

"Büyüme açıklandı, 11,1. Dünyada bir numara neresi? Türkiye. Ne oldu? Hani kredi derecelendirme kuruluşları? Özür dilediler mi? Yok. Bunlarda yüz yok ki özür dilesinler.

Dünya gündeminde ilk sırada yer alan tarihi bir operasyonu başarıyla yürütürken bunun ekonomimize en küçük olumsuz yansıması olmayacaktır."

Muhabir: Aynur Ekiz-Yeşim Sert Karaaslan