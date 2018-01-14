Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrin operasyonu' mesajı

Fotoğraf: AA/Halil Sağırkaya

TOKAT

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat İl Olağan Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Tokat'ın her zaman olduğu gibi bugün de çok başka olduğunu belirtti.

Kongre için şehre geldiğini ancak salonun neredeyse 10 katı kalabalığın dışarıda olduğunu vurgulayan Erdoğan, Tokat'ın hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını ve arkalarında durduğunu söyledi.

Normalde hemen her yıl Tokat'ı ziyaret ettiğini ancak bu kez arayı biraz uzattıklarına belirten Erdoğan, "Siz Tokatlı kardeşlerimizi çok özledik, çok göresidik. Kor bir ateş gibi büyüyen 3,5 yıllık bu hasreti hamdolsun bugün sona erdiriyoruz." ifadesini kullandı.

"Bana bak siz de içeri gireceksiniz ha"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1997'de hapse girmesine neden olan Ziya Gökalp'ın "Asker Duası" şiirinin salondaki gençler tarafından okunması üzerine, "Bana bak siz de içeri gireceksiniz ha. Gençler maşallah derslerini iyi çalışmışlar." dedi.

Erdoğan, Tokat'ın asırlardır olduğu gibi bugün de Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde en ön safta yerini aldığını bildirdi.

Tokatlıların yiğit evlatlarının sivil-asker-polis ayrımı olmadan "Mesele vatansa gerisi teferruattır anlayışı" ile tıpkı ecdatları "onbeşliler" gibi iş başa düşünce ilk safta şehadete yürüdüklerini vurgulayan Erdoğan, 15 Temmuz'da verilen 251 şehitten altısının Tokatlı olduğunu anımsattı.

Aziz toprakları vatan kılmak için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün hepimiz 780 bin kilometrekare vatan hududunda, gece yastığa başımızı huzurlu bir şekilde koyabiliyorsak bunu öncelikle şehit ve gazilerimizin fedakarlığına borçluyuz. Şayet ülkemizin her bir köşesinde bayrağımız gururla dalgalanıyorsa bunda en büyük pay, 'Canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' diyerek canlarını hiçe sayan Tokat’ın aslanlarına aittir."

"Hukuki ve adli süreci yakından takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek yurt dışında gerek yurt içinde terör örgütleri arasında ayrım yapmadan mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz gecesi 251 vatan evladını şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayan Fetö'cü hainlere döktükleri kanın hesabını hukuk içinde soruyoruz, sormaya devam edeceğiz. FETÖ ile mücadele Türkiye Cumhuriyetinin son yıllarda verdiği en zor, en çetin, en hayati mücadelelerden biridir. İstikbalimizi garanti altına almanın, milli bekamızı tahkim etmenin en kritik aşamasıdır. Bu bilinçle meseleye yaklaşıyor, hukuki ve adli süreci yakından takip ediyoruz. Bir taraftan örgütün süreci sabote etmeye yönelik manipülasyonlarına gerekli cevabı verirken, gerekli tedbirleri alırken diğer taraftan da kılı kırk yararak adaletin tecellisi için çaba sarf ediyoruz. Hamdolsun davalar yavaş yavaş karara bağlanmaya başladı."

"Kalleş örgütün gerçek yüzü ortaya çıkmıştır"

"Dünyanın belki de gelmiş geçmiş en büyük şeytani organizasyonun yapıldığı bir durumla karşı karşıyayız." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"40 senedir milletimizin kanını emen bu kalleş örgütün gerçek yüzü, karanlık ve kanlı geçmişi ortaya çıkmıştır. Artık saklanacakları, gizlenecekleri bir yer kalmadı. PKK'dan bazı dersler aldılar. Onların dağlarda inleri vardı. Şimdi bakalım bunların inleri neresi olacak.

İşte geçen gün gördünüz değil mi? Bir tuvaletin arkasından nasıl bir yerlere girip çıkıyorlar. Nereye girerseniz girin oralarda da sizi bulacağız, çıkartacağız ve yargıya teslim edeceğiz. Pensilvanya'daki şarlatan, kişisel hırsı için Müslümanlığı tahrif ederek, yalanı, iftirayı ve takiyeyi adeta kutsallaştırarak, kendine yeni bir inanç, yeni bir din ihdas etmiştir. Kimi bir dolara kimi 50 bin dolara ruhunu satan bu örgüt mensuplarının, çıkarları uğruna işlemeyecekleri günah, yapmayacakları ihanet yoktur. Son birkaç yılda aldığımız tedbirlerle, devletimizin bünyesini bu sinsi kanser hücresinden temizliyoruz. Devletimizin kurumları, FETÖ'nün haşhaşilerinden arındıkça hamdolsun artık her açıdan daha güçlü hale geliyoruz."

Afrin mesajı

"Nasıl sınırlarımız içinde bölücü terör örgütüne göz açtırmıyorsak, sınırlarımızın öte tarafında da bunların hakkından gelmeye kararlıyız." diyen Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Önümüzdeki günlerde inşallah, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz."

"Müttefiklerden beklentimiz ilişkinin ruhuna uygun davranmaları"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz, aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmalarıdır. Model ortaklık, dostluk ve stratejik müttefiklik gibi kavramların ne kadar gerçek ne kadar sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"Dönem stratejik işbirliğinin hakkını verme dönemidir"

"Biz her şeye rağmen bölgede Amerika ile ortak çıkarlarımız olduğuna inanıyor, birlikte hareket edebileceğimizi ümit ediyoruz." diyen Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:



"Zira dönem, Türkiye'ye destek olma, stratejik işbirliğinin hakkını verme dönemidir. Biz kendilerinden Türkiye'nin meşru çabalarına destek olmalarını bekliyoruz. Biz dostlarımızdan ülkemiz için, beka sorunu olan böyle hassas, böyle kritik bir meselede kendilerine yakışan bir tavır içinde olmalarını bekliyoruz. Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütüyle aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum."