Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacak, tavanda da tabanda da inşallah karşımızdaki o CHP zihniyeti bu milletten gereken dersi alacaktır." dedi.

Fotoğraf: AA/Kayhan Özer

TOKAT

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacak, tavanda da tabanda da inşallah karşımızdaki o CHP zihniyeti bu milletten gereken dersi alacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacak, tavanda da tabanda da inşallah karşımızdaki o CHP zihniyeti bu milletten gereken dersi alacaktır." dedi.

Erdoğan, partisinin Tokat'taki 6. Olağan İl Kongresi öncesinde, Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Partisinin kongresi dolayısıyla kente geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakat epeyce ara verdik değil mi? Bu kadar olmamalıydı. 3,5 yıl oldu. Artık bu 3,5 yılı inşallah geride bırakıyor, bugün yeni bir milada başlıyoruz." diye konuştu.

Gösterilen yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" şiirinden, "Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya /

Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya" dizelerini hatırlatarak, "Bugün Tokat ayağa kalkmış" ifadesini kullandı.

Sözleri, "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganlarıyla kesilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hiç şüpheniz olmasın, biz beşer planında herhangi bir gücün önünde bugüne kadar eğilmedik. Biz sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Bundan sonra da Allah'ın izniyle bu can bu tende oldukça asla kimse bizim boynumuzu bükemez. İşte millet, işte irade. Bu milli, yerli irade oldukça Allah'ın izniyle, 2019'un Mart'ı geliyor mu? Geliyor. Arkasından kasım geliyor mu? Martta da kasımda da milli mutabakatımızla, milli birliğimizle beraber Allah'ın izniyle Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak."

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve Bahçeli ile görüşmesini hatırlatarak, "İnşallah bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacak, tavanda da tabanda da inşallah karşımızdaki o CHP zihniyeti bu milletten gereken dersi alacaktır." dedi.

Alandakilerden daha çok çalışmalarını, kapı kapı dolaşmalarını isteyen Erdoğan, "Birileri bizi bölmeye çalışıyor değil mi? Onlara da gereken dersi arazide vereceğiz. Niye? Çünkü biz dört unsurla, rabiamızla... Ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet." ifadesini kullandı.

"Sen şimdi kaçtın oraya"

Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Roman'ı, Boşnak'ı, Alevi'si, Sünni’siyle tek millet olunduğunu belirten Erdoğan, yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdiklerine dikkati çekti. "Tek bayrak" dedikten sonra alandakilere "Bu bayrağımıza eş bir bayrak var mı" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yok" yanıtı üzerine, şu görüşlere yer verdi:

"Bitti... Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Tek vatan, 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Birileri vatanımızı bölecekmiş, paralel devletmiş şuymuş buymuş. Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Kim ki bu vatanı bölmeye gayret eder askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla millet olarak F-16 oluruz, helikopterimizle, tank toplarımızla hep beraber bunların inlerine kadar girdik, giriyoruz ve gireceğiz. 780 bin kilometrekare şehit kanlarıyla yoğurulmuştur. Tek devlet, devletimizi de böldürtmeyeceğiz. Bizim tek devletimiz var, nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başka yok. Paralel devletmiş. Neredesin ? Pensilvanya'da. Ne işin var orada? Zannediyor ki 'Amerika ölene kadar beni koruyacak.' Yok. Seni biraz daha kullanır kullanır, ondan sonra kirli çamaşır olarak kapının önüne atar. Olacak budur zaten. Sen bu millete ihanet ettin. Sen ümmete ihanet ettin. Bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Bak sen şimdi kaçtın oraya. Seninle beraber kuklaların da yanında. Bir kısmı batıda ama bu milletin asıl evlatları burada."

"Birbirimizi sadece Allah için seveceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere, "Birbirimizi sadece Allah için seveceğiz değil mi?" sorusunu yöneltti. Erdoğan, "Yoksa para, pul, makam, mevki için değil. Bunların hepsi gelip geçici. Para, makam bugün var, yarın yok. Ne olacak ya? Cumhurbaşkanı olsan, başbakan olsan ne yazar, hepimiz gidiciyiz. Her an ölebilir miyiz? Ölürüz. Öldükten sonra da hemen kabristan, hoca efendi musalla taşında ne diyor? 'Cumhurbaşkanı niyetine' demiyor, 'er kişi, hatun kişi niyetine' diyor. Ondan sonra doğru mezar. Boyuna, kabına göre iki metreküp mezara gömerler, ondan sonra da bir daha ya uğrarlar ya uğramazlar" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asıl olanın bu kubbede hoş bir seda bırakmak olduğunu vurguladı.

Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öyle mi? 'Bir zamanlar bizim bir cumhurbaşkanımız, bir başbakanımız vardı, bu ülkeye ne hizmetler yaptılar, Allah onlardan razı olsun. Kızlarımızın başlarını açtılar, onlar geldi başlarını örttü. Başı açık olan da başı örtülü olan da bu ülkede el ele, kol kola yürüdü. Üniversitelerin kapısını kapattılar onlara, geldiler kapıları açtılar. Üniversitelere de girdiler, devlet dairelerine de girdiler, her yerde eşit haklara, eğitim, inanç, fikir, düşünce özgürlüğüne sahip oldular'. Bunlar denilse yeter. Bunları iktidarımızda getirdik mi? Benim sizden isteğim de neredeyse 13-14 ay kaldı marta. Çok çalışacağız. İnşallah belediyelerde seçimleri evvel Allah kazanacağız. İnşallah kasım geliyor arkadan. Kasımda da milletvekili seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ona hazır mıyız? Bütün oyunları bozmaya hazır mıyız?"

Alandakilerin bir ağızdan "Evet" demesi üzerine Erdoğan, "Tokat dağları gibi muhteşem. Şu coşku bambaşka" dedi.

Kalabalıktan bir grubun, "Kadro" sloganlarına da Erdoğan, "Biz sözü bir kere söyleriz. KİT'lerin de BİT'lerin de kadroları normal taşeron gibi değil, ne gibi olacak? KİT'ler şu anda hangi anlayışla, sistemle çalışıyorsa orada olanlar da aynı sisteme dahil olacak. Oraya girecek. BİT'lerdekiler de aynen. Yani biz aradan komisyoncuları kaldırdık, olay bu." karşılığını verdi.

Muhabir: Sarp Özer