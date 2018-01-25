Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD ile güvenli bölge veya ciddi bir konuyu bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni tesis etmemiz lazım." dedi.

Fotoğraf: AA/İsa Terli

ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "ABD ile güvenli bölge veya ciddi bir konuyu bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni tesis etmemiz lazım." dedi.

"Gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sanırım açıklama görüşme yapılmadan önce ABD tarafından hazırlanmış. Dolayısıyla tam gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu."

"İptal diye bir şey yok"

Çavuşoğlu, Leopard tanklarının durumuna dair, "Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.